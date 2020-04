Une entreprise de Boucherville crée un nouveau concept de jeux en ligne pour les enfants en quarantaine

Pour sauver des emplois menacés durant la crise de la COVID-19

Pour sauver des emplois menacés par la crise de la COVID-19, une entreprise de divertissement établie à Boucherville a réussi en quelques jours seulement à créer un nouveau concept de jeux en ligne destiné aux enfants en quarantaine.

Triktruk est une compagnie spécialisée dans l’événementiel et qui, habituellement, amène du divertissement directement chez les gens, peu importe où ils se trouvent. Depuis les quatre dernières années, Triktruk a parcouru le Québec avec ses camions aménagés en local de jeu.

Ne pouvant plus remplir cette mission en raison des mesures de confinement, la compagnie s’est rapidement adaptée à la nouvelle réalité et a créé en quelques jours des jeux d’animation en ligne pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.

Cette animation en ligne a pour principaux objectifs d’amuser, divertir et de faire bouger les enfants. « Elle n’a pas la prétention d’être pédagogique ni de remplacer un cours. Nous voulons aider les parents qui font du télétravail en offrant 30 minutes de jeux originaux chaque jour de la semaine. Ces jeux n’exigent pas leur présence aux côtés des enfants devant l’ordinateur. Ce sont des concepts simples et amusants », explique le Bouchervillois Dominique Gauthier, fondateur de Triktruk.

Les gens doivent s’abonner sur le site www.triktruk. Ils reçoivent un lien de téléchargement pour obtenir les documents de la semaine. Du lundi au vendredi à 10h30, ils doivent se connecter à la page Facebook Trik Truk concepts immersifs. Une personne anime en direct l’activité de la journée. Les jeunes peuvent aussi jouer en différé, mais sans la présence de l’animateur.

Tiktruk développe des thématiques différentes chaque semaine. Les premiers thèmes exploités ont porté sur l’espace, l’époque médiévale et les contes.

« Il existe plusieurs activités en ligne, mais on trouvait dommage qu’elles requièrent beaucoup de matériel que l’on doit se procurer dans trois ou quatre magasins, et d’ailleurs on ne peut même plus magasiner. Par ailleurs, ces jeux sont souvent tellement compliqués qu’ils exigent qu’un parent accompagne l’enfant. Nous, on veut amuser les jeunes et offrir du temps aux parents pour le repos ou le travail », ajoute M.cGauthier qui, avant de fonder son entreprise en 2016 a été à l’emploi de Moment Factory et du Cirque Éloize. Il a également été président du Conseil des arts de Boucherville en 2011.

Avec le développement de ce nouveau concept, Triktruk a ainsi réussi à sauver trois emplois et pu garder actifs quatre pigistes. La réponse est positive si bien que l’équipe de concepteurs songe déjà à développer des jeux pour les enfants 5 à 6 ans. À signaler qu’il y a des frais de 15 $ par semaine pour les cinq jours d’activités.