De l’aide pour les personnes isolées et sans ressources à Verchères

Afin d’assurer le bien-être et la sécurité des résidents les plus fragiles, l’administration de Verchères a mis sur pied un service d’entraide. Une initiative bâtie sur mesure pour faire face à la situation actuelle.

Les membres de l’équipe de ce service sont appelés à assister les personnes âgées de plus de 70 ans ou en quarantaine et ne pouvant se rendre à l’épicerie pour faire leurs emplettes. Les provisions sont livrées devant leur porte, sans contact, et donc sans danger.

« C’est un service apprécié par certaines personnes isolées, explique le maire Alexandre Bélisle. Des gens qui n’ont peut-être pas les copains ou un voisinage qui peuvent leur rendre ce service. » L’élu en profite pour souligner l’importance des bénévoles dans une situation comme celle que nous vivons actuellement.

« Notre plus gros souci, c’est de répondre aux besoins de notre petite communauté. Plusieurs de nos concitoyens étaient impliqués auprès de différents organismes. Ils rendaient des services importants. Comme plusieurs d’entre eux sont plus âgés, ils ont été forcés de ralentir leurs activités. »

Une nouvelle génération de bénévoles

Il semble cependant que nombre de concitoyens de la région agricole ont choisi depuis le début de la pandémie de se relever les manches à leur tour. Plusieurs ont en effet choisi de s’impliquer auprès des différentes organisations de la région qui ont des besoins criants à l’heure actuelle. « Je pense par exemple à la résidence pour personnes âgées Florentine-Dansereau, ajoute M. Bélisle. La situation fait en sorte qu’ils ont beaucoup de pression sur les épaules. »

Non sans un certain optimisme, l’élu se dit convaincu que bon nombre de personnes qui découvrent aujourd’hui les vertus du bénévolat vont garder par la suite l’envie de venir en aide aux membres de la communauté dans le besoin.

« Une fois qu’on s’engage de cette façon, on se rend compte à quel point c’est valorisant, avance ce dernier. Quand on est habitué à travailler de façon quotidienne et qu’on se retrouve obligé de ralentir nos activités, c’est bon pour le moral de rendre service quand on le peut. »

Si vous désirez offrir du temps à titre de bénévole pour les différents organismes de la région de Verchères, vous pouvez écrire à l’adresse suivante: mairie@ville.vercheres.qc.ca