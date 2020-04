Les gestes de solidarité pour lutter contre la COVID-19 se multiplient dans la région

La pandémie de la COVID-19 a créé une onde de choc qui ne cesse de faire ressentir ses effets dans chaque foyer. Heureusement, en parallèle, on constate une grande vague de solidarité sans précédent au sein de la société québécoise. Les deux paliers de gouvernement, Québec et Ottawa, n’ont pas cessé de multiplier les initiatives afin d’aider toutes les franges de la population et ces exemples ont été suivis par les différentes municipalités et élus de la région. Voici donc un rapide survol – bien incomplet bien sûr – de ces élans du cœur.

La Ville de Sainte-Julie et la fondation ParticipeDon, fondée par la mairesse de Suzanne Roy en 2008, ont offert des aides financières totalisant 50 475 $ à trois organismes communautaires locaux afin de les aider à répondre aux besoins des citoyens en difficulté lors de cette période particulièrement éprouvante. Un montant de 39 000 $ a été remis à La Maison de l’Entraide, qui soutient les familles nécessiteuses, 8 000 $ à l’organisme Partajoie, qui distribue des denrées alimentaires aux ménages dans le besoin, et 3 475 $ à l’Envolée, qui travaille notamment à l’amélioration des conditions de vie des aînés, afin de les aider à offrir des repas à leurs bénéficiaires pour les cinq prochaines semaines.

Pour sa part, le conseil municipal de Varennes a fait un don de 12 000 $ à l’organisme Action bénévole de Varennes qui servira à bonifier les services offerts aux personnes vulnérables ou affectées par la situation actuelle. L’organisme offre notamment du transport aux aînés pour les rendez-vous médicaux essentiels, une popote roulante préparés par un traiteur et livrés à la résidence du bénéficiaire ainsi que l’aide et la préparation de paniers alimentaire.

Crédit de loyer, cartes-cadeaux et services à domicile

De son côté, le conseil municipal de Contrecœur a décidé d’offrir un don spécial de 7 500 $ au Centre d’action bénévole afin de l’appuyer dans le maintien de ses services essentiels que sont la popote roulante et les repas congelés, l’aide et le dépannage alimentaire ainsi que le transport pour les petites courses et les urgences médicales. De plus, le conseil municipal a décrété un crédit de loyer pour tous les locataires du centre multifonctionnel pour les mois de mars à mai, soit un coup de main de l’ordre de 6 364 $ à près d’une quinzaine d’organismes, dont Maison de la famille Joli-Cœur, le Centre d’action bénévole, le Club FADOQ, l’Association des retraités d’ArcelorMittal de Contrecœur et le Cercle des fermières.

Pas très loin de là, l’équipe municipale de Verchères a récemment mis sur pied un service d’entraide pour les personnes isolées et sans ressources qui sont âgées de 70 ans et plus ou en quarantaine. Grâce à cette initiative, des bénévoles s’occuperont de faire leur épicerie et de la livrer à leur domicile.

Les élus de la région ont aussi voulu faire leur part. Ainsi, le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a décidé de venir en aide aux banques alimentaires de sa circonscription. Il a expliqué par voie de communiqué qu’à chaque année, les députés fédéraux reçoivent une indexation automatique de leurs salaires qu’ils ne peuvent pas refuser. « En ces circonstances où nombre de mes concitoyens perdent leur source de revenus, je considère que le moment est bien mal choisi pour s’accorder des augmentations de salaire. Voilà pourquoi, en geste de solidarité avec eux, je compte faire don de cette somme aux organismes d’aide alimentaire de la circonscription. »

Le député de Montarville, Stéphane Bergeron, a quant à lui puisé dans les dernières ressources de son budget de fonctionnement, en cette fin d’année financière, pour consentir un effort supplémentaire afin de soutenir les organismes de la circonscription offrant des services de dépannage alimentaire.

La député de Verchères, Suzanne Dansereau, a offert pour sa part une aide de 10 000 $ aux organismes offrant du dépannage alimentaire dans le comté et c’est ainsi que le Centre d’action bénévole de Contrecœur, l’Action Bénévole de Varennes, le Comité d’entraide de Verchères, le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable et la Maison d’Entraide Sainte-Julie se sont vu remettre 400 cartes-cadeaux pour l’achat de denrées dans les épiceries de la circonscription.

Tel que mentionné au début de ce texte, ce n’est là qu’une partie des différents gestes posés dans la région et, un peu à l’image d’un arc-en-ciel, chacun apporte sa couleur afin que l’on puisse dire en chœur (ou en cœur?) : Ça va bien aller!