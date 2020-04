88 personnes infectées par la COVID-19 dans la région

03Le 31 mars dernier, la Direction de santé publique de la Montérégie a dévoilé le nombre de personnes atteintes du coronavirus pour chacun de ses réseaux locaux de services (RLS). Pour sa part, le RLS Pierre-Boucher – qui comprend Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, ainsi que Boucherville et le Vieux-Longueuil – fait partie des régions les plus touchées avec 88 cas. Il est à noter que c’est l’Hôpital Pierre-Boucher qui dessert cette population de près de 260 000 personnes.

L’organisme a précisé qu’il est toutefois impossible d’obtenir le nombre de malades par ville ou par MRC pour des raisons de confidentialité. Dans le tableau, on constate que le RLS de Jardins-Roussillon, qui comprend notamment les villes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant, compte également 88 cas déclarés sur les 422 que l’on retrouve en Montérégie.

Le RLS de Champlain, dont les villes desservies sont Brossard, Saint-Hubert, Greenfield Park et La Prairie, se trouve en troisième place avec 66 cas. L’Hôpital Charles-Lemoyne est au cœur de cette région dont la population est évaluée à plus de 223 000 personnes.

Le réseau local de services du Haut-Richelieu-Rouville dénombre de son côté 59 cas déclarés et il s’étend de Marieville, en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’à la frontière américaine. Pour sa part, le RLS de Vaudreuil-Soulanges dénote 44 cas, alors que le réseau local de services de Richelieu-Yamaska et Pierre-De Saurel, qui regroupe notamment les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Granby et Sorel-Tracy, compte 40 cas.

Ces chiffres peuvent inquiéter les résidents des régions concernées, mais il est important de savoir que l’Institut national de Santé publique du Québec dénombrait 422 cas confirmés en Montérégie en date du 1er avril, soit une concentration de 30 cas pour 100 000 habitants. Cette concentration est beaucoup plus faible que celle que l’on retrouve dans les deux régions du Québec les plus touchées par la COVID-19, soit Montréal avec102 cas par 100 000 habitants et l’Estrie avec 77 cas par 100 000 habitants.