COVID-19 : rappel des mesures mises en place par la Ville de Sainte-Julie et annonce concernant la taxation

La Ville de Sainte-Julie tient à rappeler à ses citoyens les nombreuses actions mises en place dans les derniers jours pour contrer la propagation de la COVID-19 et en annonce de nouvelles pour aider les citoyens dans cette période difficile.

Mesures déjà en place

De nombreuses mesures ont été mises en place dernièrement : hôtel de ville ouvert sur rendez-vous seulement, utilisation des services en ligne, fermeture des bâtiments municipaux, annulation jusqu’à nouvel ordre de tous les cours et événements municipaux ainsi que mesures spéciales pour les aînés isolés de 70 ans et plus. Des mesures particulières comme le télétravail, des procédures de distanciation et une désinfection fréquente ont aussi été instaurées pour les employés municipaux. Le site Web ville.sainte-julie.qc.ca contient une page dédiée à ces différentes mesures.

Nouvelle mesure concernant les taxes municipales

Le conseil a adopté une résolution à la dernière séance à l’effet que les versements des taxes sont maintenus mais suspend les taux d’intérêt et de pénalité sur les taxes municipales et tarifs impayés pour la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020. Cette mesure, valide autant pour les citoyens que les entreprises, pourrait être prolongée au besoin.

De plus, la Ville s’apprête à dévoiler de nouveaux services de loisirs adaptés au contexte actuel et travaille activement au déploiement d’une plateforme qui permettra des jumelages de bénévolat, la vente de produits et services à distance et le recrutement de main-d’œuvre pour les entreprises éprouvant des besoins à cet effet.

Enfin, la mairesse a diffusé une vidéo de sensibilisation dans laquelle elle exhorte les personnes âgées de 70 ans et plus de rester à la maison. D’autres initiatives de sensibilisation et d’information sont également en préparation.

Finalement, rappelons que la Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise et rappelle l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus. Pour toute question, il est possible de joindre le Service aux citoyens, du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, et le vendredi de 8 h à 16 h 30, par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca, par téléphone au 450 922-7111 ou par le formulaire contact du site Web au ville.sainte-julie.qc.ca. La page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie et le compte Twitter demeurent également des moyens de communication de choix pour connaître rapidement les derniers développements.