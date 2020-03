Des résidents de Contrecœur récompensés pour leurs idées innovatrices

Les citoyens avaient jusqu’au 1er mars pour voter pour leur projet favori parmi les cinq retenus par un comité dans le cadre du programme de budget participatif de Contrecœur. En raison du potentiel des idées présentées et de leur faible coût d’exploitation, ce n’est pas un, mais deux propositions qui vont finalement se partager le budget de 50 000 $ offert par la Ville afin d’en assurer la réalisation.

Le projet ayant reçu le plus de votes fut esquissé par deux résidents qui, bien que ne se connaissant pas, ont présenté des idées similaires. Leur suggestion, celle de créer une forêt nourricière au parc Amable-Marion ainsi qu’un circuit d’aménagements comestibles, semble avoir trouvé un écho favorable, en particulier chez les familles ayant de jeunes enfants.

« J’ai vu des projets similaires dans d’autres villes, explique Olga Todorova. J’aime m’impliquer et je me disais que ce serait une bonne idée d’avoir quelque chose de semblable à Contrecœur. Pour moi, mes filles, pour toutes les autres familles, mais aussi pour les personnes âgées et ceux qui n’ont pas accès à un potager. C’est un projet communautaire et ça va devenir un lieu de rencontre pour les gens de différentes générations.»

Même son de cloche du côté de Pierre-Olivier Roy qui avait également observé des réalisations comparables dans d’autres communautés. « J’ai étudié en écologie et je suis un amant de la nature, alors c’est un principe que nous appliquons déjà à la maison, explique-t-il. Nous avons deux pruniers, des vignes et un jardin. J’habite près du parc et en me promenant sur la piste cyclable, je me suis dit qu’il y avait une belle exposition de soleil et qu’elle était parfaite pour un projet comme celui-là. »

Une page Facebook portant le nom Contrecoeur comestible a d’ailleurs déjà été mise en ligne afin d’informer les citoyens intéressés par l’initiative.

Un mur d’escalade

Le second projet retenu fut pour sa part présenté par Valérie Vincent. Cette dernière a proposé de construire un nouveau module récréatif dans un des parcs de la ville, soit un bloc d’escalade.

« En fait, on a quand même des modules un peu semblables, mais pour les plus jeunes, raconte la maman d’un garçon de 2 ans et demi prénommé Zach. En voyant ça, je me suis dit que ce serait bien que nous ayons aussi des modules plus adaptés pour les adultes et les adolescents. J’aime l’escalade et je pense que ça peut intéresser un grand bassin de population. Ça va être un bel ajout pour la ville. »

Rappelons que le processus de démocratie participative a pris son envol au moment où le conseil municipal a décidé de mettre une partie de son Plan triennal d’immobilisation du budget 2020 à la disposition des citoyens. Les projets proposés devaient notamment être réalisables sur le territoire de Contrecœur, ne pas occasionner de frais d’exploitation récurrents aux frais de la ville et ne pas nécessiter l’embauche de personnel.