La fraude peut prendre mille formes attrayantes et dangereuses…

Si l’on avance l’heure en mars, la fraude, elle, ne recule jamais, bien au contraire! Tout au long de ce mois, les services policiers de la province, dont la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, en partenariat avec la Banque du Canada, unissent leurs efforts afin de sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes.

Sous le thème La fraude évolue, restons vigilants, les partenaires de cette campagne mettront en place plusieurs activités de prévention afin de faire comprendre aux citoyens que les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Il est à noter que l’information est l’un des meilleurs moyens de déceler ces arnaques et d’adopter des comportements adéquats pour se protéger.

La Sûreté du Québec et ses collaborateurs publieront sur leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets suivants : vol et fraude d’identité; arnaque amoureuse; paiement urgent (fraude téléphonique); arnaque bancaire; fraudes aux entreprises et contrefaçon de billets.

Pour leur part, le vol et la fraude d’identité ont fait les manchettes à plusieurs reprises en 2019 et lors de l’année en cours. Au Québec, on évalue à 5,3 millions de dollars les pertes monétaires causées par les fraudes d’identité en 2019, alors qu’au Canada, on estime à 28 millions le nombre de victimes touchées par une atteinte à la protection de leurs données en 2018.

Arnaque amoureuse en hausse

C’est dans un tel contexte que le livret La fraude en 3D a été conçu en collaboration avec la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires. Il vise à sensibiliser la population aux différents types de fraudes les plus courantes et encourage la population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.

On souligne que l’arnaque amoureuse occupe le premier rang chez les aînés au Québec en 2019 et qu’elle est en forte hausse. Il faut savoir à ce sujet que le fraudeur crée de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et démontre un intérêt à développer une relation sérieuse afin de soutirer de l’argent par différents stratagèmes.

Les pertes monétaires associées à ce type d’arnaque sont évaluées à 2,1 millions de dollars au Québec seulement, mais il y a fort à parier que ce montant est beaucoup plus élevé, car bien des victimes n’osent pas porter plainte étant donné qu’elles se sentent honteuses de s’être fait prendre de cette façon. Au Canada, ce genre de fraude a fait plus de 600 victimes en 2019 et celles-ci auraient déboursé jusqu’à 19 millions de dollars à ces bourreaux des cœurs virtuels.

Les services de police exhortent les citoyens à faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, à valider l’information et à s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ils ajoutent que les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour arriver à leurs fins.

Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude

• Si vous croyez avoir été victime de fraude, communiquez avec la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 922-7001 (Téléphone sans frais: 1-888-678-7000)

• Pour des informations sur la prévention de la contrefaçon de monnaie, communiquez avec la Banque du Canada au 1 800 303-1282 ou visitez le www.banqueducanada.ca/billets.

• Pour connaître les éléments de sécurité sur les billets de banque américains, visitez le www.uscurrency.gov.

• Pour joindre la Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 à partir d’un cellulaire

• Pour joindre le Service de police de la Ville de Montréal : 514 280-2222 ou communiquez directement avec votre poste de quartier.

• Pour signaler une fraude auprès du Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501 ou visitez www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.

Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle de manière anonyme et confidentielle :

• Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime, au 514 393-1133 ou visitez www.infocrimemontreal.ca.

• À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime, au 1 800 711-1800 ou visitez www.echecaucrime.com.