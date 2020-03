COVID-19 : la Ville de Sainte-Julie renforce ses mesures et en ajoute de nouvelles

À la suite des directives émises par le premier ministre du Québec le jeudi 12 mars 2020, la Ville de Sainte-Julie renforce ses mesures et en ajoute de nouvelles.

Jusqu’à nouvel ordre, tous les événements publics municipaux sont annulés à l’exception de la séance du conseil du mardi 17 mars et pour laquelle des précautions seront prises. Ainsi, à court terme, la Soirée autour du feu du 13 mars est annulée. Pour les autres événements, une mise à jour régulière sera effectuée sur le site Web.

De plus, la Ville a prévu une démarcation d’une distance de deux mètres à tous les endroits nécessitant un contact avec le citoyen dans les bureaux municipaux afin de respecter la distance recommandée par les autorités de santé publique. Par ailleurs, des procédures de nettoyage accru ont été mises en place dans les bâtiments municipaux et des distributeurs de solution désinfectante ont été ajoutés à différents endroits à l’hôtel de ville, aux ateliers municipaux, à la bibliothèque, au pavillon Thérèse-Savard-Côté, à la caserne d’incendie et au chalet du parc Edmour-J.-Harvey.

La Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise dans les prochains jours. Elle recommande également à ses citoyens de s’abonner au système d’alerte par courriel et texto monsaintejulie.ca et de s’assurer que leurs coordonnées sont à jour pour être joint par le système d’appels automatisés municipal lors de tout nouveau développement. Pour toute question, les citoyens peuvent contacter le Service aux citoyens au 450 922-7111 ou par courriel.

Enfin, la Ville insiste sur l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent. Le 811 demeure la référence pour toute question de santé concernant la COVID-19. La santé des citoyens et des employés municipaux demeure une priorité. Par conséquent, la Ville fera le point régulièrement pour informer ses citoyens.