Le Centre des générations de Boucherville remet 301 000 $ à 23 organismes

Le Centre des générations de Boucherville s’est encore fait généreux cette année en distribuant des dons de 301 000 $ à 23 organismes de Boucherville et de la région.

C’est grâce aux ventes réalisées en 2019 au magasin qu’il administre, Le Grenier des aubaines, que le Centre des générations a pu faire plusieurs heureux.

Le magasin situé sur la rue de Monbrun est non seulement rentable, mais très profitable pour la communauté. La remise des chèques s’est effectuée lors d’un événement 5 à 7 tenu le 27 février dernier.

Ces appuis financiers représentent pour chacun des organismes un important coup de pouce pour la poursuite de leurs activités.

Mission accomplie !

Le Centre des générations est un organisme de bienfaisance dont l’activité principale est l’exploitation de son magasin d’économie sociale. Il offre une seconde vie aux vêtements, aux jouets, aux meubles, et aux électroménagers donnés par la population. Il permet, du coup, aux personnes démunies et aussi à monsieur et madame tout le monde de se procurer des produits à prix modique, car ceux-ci prendraient autrement le chemin des sites d’enfouissement.

Les profits générés par les ventes sont redistribués chaque année aux organismes communautaires et caritatifs. Depuis 2004, la rondelette somme de 2 130 740 $ a été remise.

La générosité est contagieuse

Quelque 1001 bénévoles, pour la plupart retraités, s’activent dans le magasin qui attire des clients de partout. C’est une manière agréable pour eux d’être actifs et se sentir valorisés, et de faire le bien.

Ils font en moyenne 1 900 h de bénévolat par mois dans la section vêtements, et 1 100 du côté des meubles. Travaillant sans relâche, les heures de bénévolat réalisées au magasin sont évaluées à au moins 245 000 depuis 2008. C’est grâce à ces personnes et aux dons des citoyens, que l’organisme peut ainsi donner aux suivants.

Les dons

Groupe Scout Sainte-Famille : 1 000$

Groupe scout Saint-Louis : 1 000$

Le Corps de cadet 750 Boucherville : 1 000 $

Chevaliers de Colomb : 1 000 $

Abri de la Rive-Sud : 2 500 $

L’antre-temps de Longueuil : 2 500 $

La Bambinerie de Boucherville : 2 500 $

Les Petits chanteurs de Boucherville : 2 500 $

TCOCB fonds d’urgence: 5 000$

La Fondation Lajemmerais : 10 000 $

L’appartenance : 10 000 $

Maison Gilles-Carle Boucherville : 10 000 $

Paroisse Saint-Louis : 10 000 $

Paroisse Saint-Sébastien : 10 000 $

Fondation les Amis de la Casa : 15 000 $

Le Pont de l’entraide : 17 000 $

Fondation Jeanne-Crevier : 20 000 $

La Fondation Source Bleue : 20 000 $

Maison des jeunes de Boucherville : 20 000 $

Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches : 25 000 $

Comité d’entraide de Boucherville : 35 000 $

Centre d’action bénévole de Boucherville : 40 000 $

La Maison du bénévolat : 40 000 $