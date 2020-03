Elle est l’âme des Emballages Carrousel : Brigitte Jalbert reçoit le prix Florence Junca Adenot

Un nouveau prix s’est ajouté à sa collection déjà assez imposante. Brigitte Jalbert a reçu le prix Florence Junca Adenot de l’Ordre du mérite de Boucherville. Cette reconnaissance lui a été décernée le samedi 7 mars, au cours du Déjeuner du Maire.

Ce prix, remis une seule fois par année dans le cadre de la Journée internationale des femmes, est réservé exclusivement à des Bouchervilloises. Il s’agit d’une occasion de souligner et de reconnaître les réalisations de femmes d’exception ainsi que leurs accomplissements remarquables qui contribuent au sentiment de fierté et d’appartenance à Boucherville.

« Je suis très impressionnée par cet hommage, et aussi surprise car l’an dernier, j’ai reçu le Prix Coup de Chapeau de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville », confie Mme Jalbert.

Ses débuts

Brigitte Jalbert, née et établie à Boucherville, est aux commandes des Emballages Carrousel inc., une entreprise familiale dont le siège social est aussi à Boucherville. L’entreprise fondée en 1971 par son père Denis Jalbert est aujourd’hui le plus grand distributeur de produits d’emballage alimentaire, industriel et de machinerie au Québec.

Son implication dans l’entreprise remonte à l’été 1986 alors qu’elle souhaitait donner un coup de main. À cette époque, l’entreprise comptait 25 employés et le chiffre d’affaires était de 8 M$.

Formée dans les domaines de la photo, de l’audiovisuel et en gérontologie, Brigitte Jalbert ne s’imaginait pas faire carrière en entreprise, nous apprenait un reportage publié récemment dans LaPresse+. « Dans ma tête, je me voyais artiste. Je ne me repérais pas de compétences en business.»

Puis elle décide de créer une brochure illustrée pour exposer les produits offerts par l’entreprise et ainsi faciliter le travail des représentants. À cette période, c’était inédit. La publication conçue avec son œil de photographe gagne un Prix d’excellence décerné par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud lors du Gala Dominique-Rollin en 1988. Ce fut pour elle un événement marquant, et elle en remportera deux autres en 1996 et en 2000.

« J’ai compris que je pouvais apporter du bien à l’entreprise avec mon côté artistique et ça m’a donné confiance. C’est à la suite de cette reconnaissance que j’ai commencé à avancer dans l’entreprise », raconte-t-elle. Une entreprise qui grandissait et où tout était à faire, du plan d’affaires à l’organigramme des employés.

Quand la Caisse de dépôt et le magazine Premières en affaires ont publié récemment leur palmarès des entreprises québécoises dirigées par des femmes, on y a découvert une foule de noms, dont celui de Brigitte Jalbert. Il figurait en compagnie de Christiane Germain, du Groupe Germain, de Madeleine Paquin, présidente de Logistec, et de Julie Roy, de Roy.

Mme Jalbert fait partie de la liste de neuf femmes qui dirigent des sociétés québécoises dont le chiffre d’affaires dépasse les 50 M$. Mais elle persiste et mentionne : « pour vrai, je ne me considère pas comme une femme d’affaires. J’ai une vision et j’ai un pif pour m’entourer de gens compétents et qui m’amènent à atteindre les buts que je me fixe ». Au cours de la dernière année, l’entreprise a servi au moins 15 000 clients différents et distribué quelque 10 000 produits.

En 2019, son nom s’est aussi retrouvé de multiples fois dans des palmarès d’affaires. Elle est notamment récipiendaire du volet québécois du concours Entrepreneur de l’année d’Ernst & Young, catégorie Entreprise à Entreprise.

Les Emballages Carrousel a ensuite fait son entrée dans le Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada. L’entreprise a reçu la plus haute distinction du classement annuel établi par la firme Deloitte. Elle se classe parmi les meilleures entreprises à capital fermé pour la septième année consécutive.

Mme Jalbert a également reçu le prix Femme d’affaires du Québec, catégorie Grande Entreprise, Woman of Influence RBC, catégorie excellence en entrepreneuriat.

Voilà un beau cheminement pour celle qui ne se voyait vraiment pas, il n’y a pas si longtemps, diriger une si grande entreprise qui compte maintenant 375 employés, et cinq adresses.