Des investissements routiers de plus de 654 M$ en Montérégie

Le 5 mars dernier, le gouvernement du Québec a fait savoir qu’il investira 654 894 000 $ d’ici 2022 afin d’entretenir et d’améliorer ses réseaux routiers et maritimes de la Montérégie. Lors de la présentation qui a eu lieu à Boucherville, les responsables ont indiqué que des sommes de 254,1 M$ sont prévues pour les chaussées; 222 M$ pour les structures; 172,6 $ pour assurer la sécurité du réseau routier, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 1,5 M$ pour des projets maritimes; 4,7 M$ pour le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Parmi les projets les plus importants annoncés, on remarque tout particulièrement qu’il y a plusieurs chantiers d’asphaltage sur l’autoroute 30, entre les autoroutes 10 à Brossard et 20 à Boucherville, ce qui inclut des travaux d’amélioration des accotements afin de faciliter le passage de milliers d’usagers du transport collectif.

Plus précisément dans la région, on prévoit à Contrecœur l’aménagement en 2020-2021 d’un carrefour giratoire à la sortie 117 de l’autoroute 30, en direction ouest, vers la montée de la Pomme-d’Or. À Sainte-Julie, le ministère des Transports (MTQ) procèdera à l’asphaltage de l’autoroute 20, en direction est, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la route 229. Les travaux préparatoires se mettront en branle en 2020-2021, alors que l’asphaltage est prévu en 2021-2022.

À Varennes, le ministère entreprendra l’asphaltage de l’autoroute 30, en direction est, entre les kilomètres 91 et 96 ainsi qu’en direction ouest, entre la montée de Picardie et la limite municipale de Verchères. Les travaux, estimées entre 5 et 10 M$ se poursuivront jusqu’en 2022. Il est également prévu de procéder à la réfection d’un ponceau sous la route 132, à 500 mètres au nord de la route 229 à Varennes. Finalement, le MTQ refera le revêtement de bitume de l’autoroute 30, en direction est et ouest.

Il est à noter que des travaux de reconstruction du pont d’étagement du chemin du Ruisseau nord, au-dessus de l’autoroute 20 à Saint-Mathieu-deBelœil aura aussi un impact sur la fluidité du trafic sur cette importante artère jusqu’en 2021.

Réfection majeure tunnel

Toutefois, le projet qui inquiète la majorité des usagers du réseau routier concerne la réfection majeure du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le ministère précise à ce sujet qu’il est encore trop tôt pour établir un échéancier détaillé. Les travaux débuteront au printemps 2020 et s’échelonneront jusqu’en 2024. Au cours de cette période, des entraves de longue durée sont prévues dans le tunnel pour une période maximale de deux années. Durant les deux autres années, les travaux auront moins de répercussions pour les usagers.

Les premières interventions viseront à mettre en place des mesures d’atténuation, qui seront installées avant les entraves majeures. Le MTQ a fait savoir que les travaux qui commenceront ce printemps viseront surtout à ajouter une voie réservée entre Sainte-Julie et l’entrée du tunnel, alors que les vraies entraves ne débuteront qu’en 2021. Le ministère des Transports donnera plus de précisions à ce sujet au cours des prochaines semaines.

Mesures d’atténuation

Vu leur ampleur, les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine entraîneront des impacts importants pour la mobilité. C’est pourquoi le ministère et ses partenaires ont inclus au projet la mise en place de nouvelles infrastructures dédiées au transport collectif :

• Mise en place d’une voie réservée (autobus et covoiturage) sur l’autoroute 20 en direction de Montréal entre Sainte-Julie et l’entrée du tunnel

• Aménagement d’une voie sur l’accotement pour les autobus sur l’autoroute 20 en direction de Montréal entre la rivière Richelieu et Sainte-Julie.

• Construction d’un nouveau stationnement incitatif à l’angle du boulevard De Montarville et de l’A-20 à Boucherville (350 nouvelles places)

• Agrandissement des stationnements incitatifs Beloeil (ajout de 150 places) et De Mortagne à Boucherville (ajout de 350 places)

• Construction de cinq quais d’autobus supplémentaires à la station de métro Radisson à Montréal

• Mise en place de tronçons de voies réservées (autobus et covoiturage) dans l’échangeur Anjou à Montréal

• Ajout de cinq nouvelles lignes d’autobus reliant la station de métro Radisson à Montréal et cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud (De Montarville/A-20, De Montarville/Rte-132, De Mortagne, Sainte-Julie et Beloeil).

• Bonification de trois lignes de taxi collectif du RTL dans le parc industriel de Boucherville

• Navettes fluviales entre Boucherville et Montréal à l’étude

Ces mesures totalisent 25 km de mesures préférentielles pour les autobus, 850 places de stationnement incitatif supplémentaires et cinq nouveaux quais d’autobus. (Mention de source : MTQ)