Saint frère André à Varennes et Contrecoeur

L’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville a le plaisir d’annoncer que deux de ses églises recevront le reliquaire de saint frère André en mars 2020. La Basilique Sainte-Anne de Varennes aura le privilège de recevoir le reliquaire le dimanche 1er mars, à la messe de 10 h et l’église Sainte-Trinité de Contrecœur le dimanche 8 mars, à la messe de 11h.

Au programme de ces deux dimanches particuliers, une célébration de l’eucharistie, la présentation de la vie de saint frère André, la vénération de la relique du saint et une bénédiction avec l’huile de saint Joseph.

Un geste de foi et d’hommage

Le culte de vénération des reliques est très ancien. C’est un geste d’amour envers une personne dont la sainteté est reconnue par l’Église, un geste d’hommage qui se vit dans la foi, explique l’Oratoire Saint-Joseph.

C’est dans cet esprit que le reliquaire de saint frère André a été créé à la suite de sa canonisation en 2010. Les communautés chrétiennes peuvent ainsi le recevoir et inviter leurs paroissiens à poser des gestes de vénération à son endroit. L’œuvre constituée de divers matériaux et d’une fiole de verre contenant des particules prélevées de son cœur a déjà été reçue à plusieurs endroits, précise l’Oratoire.

.

Partout où il passe, le reliquaire rassemble des foules nombreuses et recueillies. Cet engouement exprime bien l’affection des gens envers saint frère André, se réjouit l’Oratoire Saint-Joseph.

Trois cultes forts

« En ce dimanche du début du mois de mars, la basilique Sainte-Anne sera choyée et se trouvera au cœur de trois cultes dévotionnels, elle qui abrite le tombeau de sainte Marguerite d’Youville depuis 2010 et est sous le patronage de Sainte-Anne depuis la première église érigée en 1692. Dévoués à sainte Anne et à sainte Marguerite, première sainte née en terre canadienne, les paroissiens pourront affermir leur foi en saint frère André. Ces saints qui intercèdent auprès de Dieu ont été maintes fois reconnus pour être à l’origine de prières exaucées », explique l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la Basilique Sainte-Anne et curé de l’unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville.

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph

Les Dames de Sainte-Anne de Varennes organisent un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph le lundi 16 mars. Cette visite a lieu durant la neuvaine et la Fête de saint Joseph du 10 au 19 mars. Le départ aura lieu de la Basilique Sainte-Anne à 10h et le retour est prévu vers 16 h. Les billets au coût de 15 $ seront en vente après les messes de samedi 16h30 et dimanche 10 h. Information : Marie-Paule Bénard : 450-652-9503 et Nicole Beauchemin : 450-652-2391

Pour de plus amples informations sur les cérémonies à la Basilique Sainte-Anne, contactez le presbytère au 450-652-2441 poste 0. Si vous désirez joindre le presbytère de Sainte-Trinité, composez le 450-587-2420.