Règlement de rémunération des élus : la mairesse de Longueuil constate l’impasse

Constatant l’impossibilité d’en arriver à un vote unanime qui aurait permis de nouveaux aménagements dans la structure globale de rémunération des élus du conseil municipal, assurant par le fait même un salaire plus équitable pour la fonction de conseiller, la mairesse de Longueuil a pris la décision de modifier le Règlement concernant la rémunération des élus en ne diminuant que son salaire de près de 40 000 $.

L’effet de ce changement est rétroactif au 1er janvier 2020. Tel qu’il avait déjà été précisé à l’ensemble des élus, ce montant sera retourné au fonds général de la Ville de Longueuil.

Ce projet de règlement et un avis de motion seront présentés lors de la prochaine séance du conseil du mardi 18 février 2020. Il appartiendra ensuite aux élus d’approuver ou de rejeter cette proposition à la séance du conseil d’avril 2020.

« Je tiens à remercier tous les élus qui se sont investis à trouver de réelles solutions pour permettre aux membres du conseil de la cinquième plus grande ville au Québec d’obtenir une rémunération plus adaptée à notre réalité, comme suggérée dans le rapport d’analyse de rémunération produit par l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.