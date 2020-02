C’est fini pour Hélène Roberge, ex-présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Plus de 700 élus scolaires ont perdu leur pouvoir hier, samedi, après l’adoption, sous bâillon, du projet de loi 40 qui modifie la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire. Hélène Roberge n’est plus présidente de la Commission scolaire des Patriotes, ainsi que les quinze commissaires d’écoles, dont Alain Lanlois et Josée Bissonnette, qui représentaient Boucherville.

Sur sa page Facebook, Mme Roberge écrit à l’endroit de ses collègues : « Vous ne méritiez aucunement ce mépris et ce manque de respect de la part du gouvernement de la CAQ et de son ministre de l’Éducation qui, malgré le fait qu’il est un ex-enseignant de notre commission scolaire, a clairement démontré sa méconnaissance du réseau de l’éducation publique et de notre organisation qui a un fonctionnement très décentralisé.

Au-delà de ce mépris injustifié, je suis très préoccupée par l’incertitude et le grand bouleversement qui planent à partir de maintenant dans tout le réseau. Tout cela est bien loin des véritables enjeux qui auraient mérités qu’on s’y attarde en toute urgence.

Je souhaite sincèrement au directeur général de la CSP, Luc Lapointe, et à toute son équipe beaucoup de courage pour la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance et pour la transition dont plusieurs aspects demeurent nébuleux. Je sais que l’intérêt supérieur des élèves sera toujours une priorité pour la CSP même si elle change de nom! »