Près de 400 personnes profitent des joies de l’hiver à Contrecoeur

Les citoyens de Contrecœur étaient au rendez-vous lors de la dernière édition de la fête hivernale Plaisirs d’hiver qui se tenait le 25 janvier dernier au parc Antoine-Pécaudy. La popularité de cet événement extérieur à Contrecœur ne s’est pas démentie puisque près de 400 personnes se sont amusées dehors en profitant des nombreuses activités.

Devenus une tradition à Contrecœur, les Plaisirs d’hiver permettent aux citoyens de participer GRATUITEMENT à plusieurs activités offertes pour tous les groupes d’âge telles que du maquillage, des promenades en carriole, du patinage libre, des descentes dans les corridors de glisse, des jeux d’adresse, de la sculpture sur neige et de la location de raquettes.

De midi à 16 h, les gens pouvaient également obtenir un hot-dog ou une boisson chaude préparés par les membres de la Maison des jeunes de Contrecœur ainsi que savourer de la tire sur la neige!

Tout au long de la journée, près de 400 personnes ont foulé le site et plusieurs ont eu la chance de remporter des prix de présence comme des articles promotionnels de la Ville de Contrecœur (gourdes, sacs à fruits et légumes ou d’épicerie) ainsi que des certificats-cadeaux pour le cinéma Saint-Laurent, le Ski Saint-Bruno et le méga parc de la semaine de relâche au Centre multifonctionnel de Contrecœur.

Contrecœur, reconnue comme « Municipalité amie des enfants », met en place des actions favorisant les saines habitudes de vie chaque année dans le cadre de sa Politique des familles et des aînés. L’accès gratuit aux activités offertes aux Plaisirs d’hiver fait partie de celles-ci.