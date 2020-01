Xavier Barsalou-Duval profite de la rentrée parlementaire pour dévoiler les demandes budgétaires du Bloc

Le député Xavier Barsalou-Duval, de concert avec le Bloc Québécois, annonce les priorités que le parti a établies, en amorce de cette nouvelle session parlementaire. Les citoyens de la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères ne seront pas surpris d’apprendre que ces priorités sont en cohérence avec ce que le Bloc a soutenu en campagne.

« Notre approche est claire et j’approuve la direction de notre chef : il faut réaliser nos engagements et faire résolument obstacle à ce qui va à l’encontre des intérêts du Québec. Justin Trudeau a lui aussi pris quelques engagements et a démontré de l’ouverture dans certains dossiers qui convenaient au Québec. Nous allons exiger qu’il les concrétise dans son budget. Sans faire de l’obstruction systématique, le Bloc Québécois utilisera tous les outils parlementaires pour faire progresser le Québec », a déclaré M. Barsalou-Duval.

Livrer les engagements pour le Québec

Dès la campagne électorale, le Bloc avait fait connaître trois exigences devant figurer au premier budget du nouveau gouvernement libéral : la bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse, la hausse des transferts en santé et la garantie de versement des compensations aux producteurs sous gestion de l’offre.

En cette semaine de rentrée parlementaire, le parti ajoute d’autres priorités à celles déjà établies, telles que l’approvisionnement en eau potable « au robinet » pour les communautés autochtones, l’accès à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi en cas de maladie grave et le déblocage des dossiers de logement social attendus par Québec et les villes.

« Nous nous sommes engagés envers les Québécois et nous obtiendrons des gains pour eux, nous renforcerons les pouvoirs de l’État québécois, nous protégerons l’environnement, nous agirons pour promouvoir le français partout où il est parlé, et nous défendrons nos régions. Nous sommes aussi déterminés à améliorer le pouvoir d’achat des aînés. C’est le mandat qui nous a été confié et c’est ce que nous allons entreprendre dès les premiers jours de la session », a conclu le député Xavier Barsalou-Duval.