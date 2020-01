Les Anges du Partage: un nouvel organisme de charité voit le jour à Saint-Amable

Le 25 avril prochain à l’école François-Williams de Saint-Amable aura lieu une soirée-bénéfice sous la forme d’un souper-spectacle afin d’amasser des fonds pour venir en aide à une jeune adulte atteinte de paralysie cérébrale sévère.

Cette soirée est organisée par Les Anges du Partage, organisme sans but lucratif créé en 2019 par les conseillers municipaux Robert Gagnon et France Gosselin.

Pour monsieur Gagnon, la création de cet OSBL est un aboutissement naturel après avoir mis sur pied deux événements similaires au cours des dernières années.

« Le premier événement date de décembre 2015, explique-t-il. J’étais pompier à temps partiel à ce moment. Nous avions amassé 14 850 $ pour un jeune qui était atteint du cancer. Puis l’an passé, alors que j’étais conseiller, France Gosselin s’est jointe à moi et nous avons fait une autre soirée qui nous a permis de remettre 15 209 $ pour Ariane, une jeune adulte trisomique, et sa famille. »

Encouragés par le succès de ces deux événements, les deux conseillers ont décidé de créer officiellement l’OSBL aujourd’hui enregistré auprès du registre des entreprises du Québec et dont l’objectif est de venir en aide à des citoyens de la région vivant des situations qui, sans appui financier, pourraient être difficiles à surmonter.

Cette année, les fonds amassés lors de l’événement prévu au printemps permettront à Yolande Roy et Serge Bissonnette d’obtenir de l’aide à domicile ainsi que des installations appropriées pour leur fille Vanessa, aujourd’hui âgée de 33 ans et qui demande une attention soutenue 24 heures sur 24. Afin de veiller sur elle, sa mère a dû quitter son emploi. Attachés à leur fille, Mme Roy et M. Bissonnette refusent d’envisager de placer Vanessa en CHSLD.

« C’est une situation qui nous touche à l’OSBL, ajoute le conseiller du district 5. Passé l’âge de 21 ans, il y a peu de ressources gouvernementales pour aider les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux. »

Les organisateurs espèrent la participation de 400 personnes lors de l’événement d’avril au cours duquel des tirages et diverses activités sont au menu. La portion spectacle sera présentée par l’humoriste Jean-Claude Gélinas, mieux connu pour son personnage Réjean de Terrebonne.

« On veut organiser un gros événement comme ça chaque année, que ce soit pour aider une famille qui est dans le besoin ou un organisme. Jusqu’à présent, nous avons choisi des gens qui ont des besoins particuliers et dont nous avions entendu parler dans notre entourage. Maintenant que l’organisme a été créé officiellement, je suis certain que nous allons commencer à recevoir des demandes d’autres citoyens dans le besoin. Nous allons nous réunir et statuer en fonction des cas qui nous seront présentés. L’an prochain, on peut faire un, deux ou trois événements, tout dépendamment des demandes reçues. »

Afin d’organiser l’événement, Les Anges du Partage peuvent déjà compter sur l’aide d’un groupe de bénévoles, fidèles de la première heure.

« France et moi, nous avons vingt anges autour de nous, nous dit M. Gagnon. Ce sont quasiment les mêmes depuis le début. Ce sont des citoyens très impliqués. Quand nous avons des demandes, ils n’ont aucune hésitation. Ils ont vraiment le cœur sur la main. »

Pour informations: https://www.facebook.com/LesAngesduPartage/