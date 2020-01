La Fête des joues rouges: les joies de l’hiver avec une magnifique vue sur le Saint-Laurent

La Municipalité de Verchères vous invite à célébrer la Fête des joues rouges qui se tiendra le 15 février prochain au parc des Pionniers.

De 11 h à 16 h, plusieurs activités gratuites vous seront offertes: tours de carriole avec chevaux, jeux gonflables, animation, DJ, glissades (apportez vos luges et votre casque protecteur) et, bien sûr, le classique concours de descente en boîte à savon. Ce concours compte deux catégories : la plus longue descente et la création de boîte à savon « coup de cœur ». On a déjà hâte de voir vos créations! La réglementation relative à la création de boîte à savon se trouve sur le site de la Municipalité de Verchères (ville.vercheres.qc.ca).

Cette année, la Fête des joues rouges recevra de la visite bien spéciale : Elsa et Olaf seront sur le site toute la journée. Des activités telles que parcours en fatebike, maquillage et animation avec divers cadeaux à gagner seront à la disposition des visiteurs, en plus de pouvoir profiter des magnifiques glissades du parc des Pionniers offrant une vue imprenable sur le Saint-Laurent!

Il est toujours agréable de se retrouver entre amis et famille pour prendre part à cette fête célébrant les plaisirs d’hiver!

La salle du conseil municipal sera ouverte afin d’offrir un endroit pour dîner et se réchauffer. La Maison des jeunes et le Cercle de fermières seront sur place pour vendre : café, chocolat chaud, hotdog, soupe et différentes gâteries. Apportez votre tasse et bouteille réutilisables.