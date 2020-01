La Ville de Longueuil adopte sa Politique en agriculture urbaine 2020-2025

Le conseil municipal de Longueuil a adopté la Politique en agriculture urbaine de la Ville mardi dernier, lors de la séance mensuelle. Cette politique comporte près d’une vingtaine d’actions à réaliser d’ici les cinq prochaines années. Elle vise à favoriser l’essor de l’agriculture urbaine sur le territoire de Longueuil.

Son déploiement reposera sur trois grandes orientations : la promotion de cette thématique auprès de la communauté, l’aménagement des milieux de vie intégrant l’agriculture urbaine afin de participer au développement d’une communauté solidaire et en santé et le positionnement de Longueuil comme territoire innovant en ce domaine.

« Cette politique reflète les préoccupations et les besoins de la population, notamment en ce qui a trait aux enjeux environnementaux et aux habitudes de consommation en constante évolution. En offrant des milieux de vie et un cadre qui favorisent la pratique de l’agriculture urbaine, Longueuil devient un partenaire pour bâtir collectivement une ville en santé et écoresponsable », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Au nombre des actions identifiées dans le document figurent l’intégration de l’agriculture urbaine dans les projets municipaux, l’augmentation des espaces dédiés aux jardins communautaires ou collectifs et l’offre d’activités de formation.

Pour encadrer et faciliter la pratique de l’agriculture urbaine sur le territoire, Longueuil doit modifier sa règlementation. La refonte réglementaire d’urbanisme est en cours. De plus, la Ville produira un guide de référence pour les citoyens et les organisations qui présentera les différents règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que les bonnes pratiques en ce domaine. Ces deux prochaines étapes devraient être terminées à l’hiver 2020-2021.

« Les retombées positives de la pratique de l’agriculture urbaine, entre autres la diminution des gaz à effet de serre et l’accès à des aliments frais et locaux, sont nombreuses et bénéficieront aux générations actuelles et futures », a ajouté Mme Parent.