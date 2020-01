Varennes vise la réduction de 50 000 bidons de lave-glace en plastique

Le conseil municipal poursuit ses actions pour l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en offrant une subvention aux commerces locaux qui souhaitent acquérir une Station lave-glace libre-service, évitant ainsi l’utilisation de bidons de plastique. Comme une pompe à essence, le consommateur place le pistolet dans l’embouchure du réservoir de lave-glace et appuie sur la poignée afin de déverser la quantité désirée.

« En respect de nos engagements budgétaires pour 2020, nous posons un geste environnemental qui entraînera la réduction près de 50 000 bidons de plastique sur le territoire de Varennes », déclare le maire Martin Damphousse, en invitant les commerces à participer activement et en félicitant la station-service Harnois, située au 1467, boulevard Lionel-Boulet, pour son initiative exemplaire.

Les huit premières stations-services ou espaces commerciaux grand public éligibles qui en feront la demande à la Ville pourront bénéficier d’une aide financière totalisant 50 % du coût d’acquisition. Ce concept innovateur comporte plusieurs avantages pour le consommateur dont le paiement direct à la pompe, la diminution des pertes au remplissage et la réduction de l’empreinte écologique.

Les commerces intéressés à obtenir des informations ou à faire une demande de subvention peuvent communiquer avec l’entreprise Cristal innovation au numéro 450 441-2777.