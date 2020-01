Première édition du budget participatif de Longueuil : les citoyens invités à voter dès aujourd’hui

Sous le thème Ma ville, mes idées, la première édition du budget participatif de la Ville de Longueuil passe à une autre étape importante : le vote de la population. Les citoyens de Longueuil âgés de 16 ans et plus sont en effet invités jusqu’au 3 février à voter en ligne pour les projets qui, selon eux, seraient les plus bénéfiques pour la communauté. Un total de neuf projets sont soumis au vote.

Rappelons que le 23 septembre 2019 marquait le début du dépôt des projets des citoyens. Une soixantaine de personnes y ont participé. À partir des projets déposés et admissibles, les citoyens se sont concertés pour bonifier et proposer neuf projets touchant le verdissement et l’agriculture urbaine, l’aménagement et les lieux de rencontre ainsi que les sports et les loisirs.

Les projets qui recevront le plus grand nombre de votes seront réalisés jusqu’à concurrence du budget de 500 000 $ alloué pour cet exercice. Le résultat du vote sera dévoilé en février.

« Faisant partie de nos engagements, le budget participatif donne une voix aux citoyens qui désirent contribuer au développement de leur ville. Je remercie celles et ceux qui ont partagé leurs idées et je salue la qualité des projets déposés. J’invite la population à voter en grand nombre et à faire de cette démarche démocratique un succès », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Pour voter ou pour obtenir plus de détails, visitez budgetparticipatif.longueuil.quebec.