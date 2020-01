La Fête des Flocons: venez fêter au Parc régional des Grèves

Le samedi 18 janvier et le dimanche 19 janvier, venez fêter au Parc régional des Grèves ! La Fête des Flocons consiste en deux journées d’activités familiales en plein-air.

Samedi soir:

Sentier illuminé dans le bois en compagnie d’un conteur;

Patinoire illuminée et musicale;

Bar et bistro ($);

Feu avec guimauves et mini-saucisses ($).

Dimanche:

Traîneau à chien ($);

Location gratuite de tubes, skis et raquettes;

Patinoire musicale;

Bar et bistro ($);

Guimauve et mini-saucisses ($).

La Fête des Flocons

Parc régional des Grèves

À l’accueil de Contrecoeur (Colonie des Grèves)

10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur

Du samedi 18 janvier, 17h, au dimanche 19 janvier, 16h.

L’événement sur Facebook.