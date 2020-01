Excellence Peterbilt remet plus de 15 000 $ à Autisme Montérégie

Excellence Peterbilt aime s’impliquer dans sa communauté et soutenir des causes qui lui tiennent à coeur. En 2018, l’entreprise a remis des dons à Autisme Montérégie, une association qui vient en aide aux familles et aux personnes vivant avec le trouble du spectre de l’autisme.

Cette année, Excellence Peterbilt a voulu marquer le coup en s’impliquant plus auprès de cette association. Plusieurs actions ont été organisées afin de récolter plus de dons. Des objets promotionnels ont donc été créés pour l’occasion : des camions jouets, des garde-boues, des bouteilles en stainless arborant le slogan : Ensemble, changeons notre regard sur l’autisme, et aussi des autocollants. Cent pour cent des profits réalisés sur ces produits ont été remis à Autisme Montérégie.

Une autre action entreprise a été de monter un camion spécial et de l’utiliser comme outil de sensibilisation. Le slogan présent sur son lettrage, le logo en casse-têtes, contribuent à lui créer une identité unique qui à sensibiliser le public à l’autisme. Cinquante pour cent des profits du camion ont été reversés à Autisme Montérégie.

C’est un total de 9 000 $ qui a ainsi été récolté pour l’association par Excellence Peterbilt.

Deux autres de ses partenaires ont aussi été très généreux et ont souhaité, eux aussi, faire la différence en remettant des dons importants. C’est ainsi que Tundra, entreprise connue pour ses onduleurs pour camions et Le Rodéo du Camion, ont voulu s’unir à Excellence Peterbilt, en remettant respectivement 5 000 $ et 1 000 $.

Enfin, un de ses clients, Les Entreprises FMYR, a lui aussi, décidé de soutenir la cause en récoltant des dons lors d’un show de camions. Plus de 260 $ ont été amassés de leur côté.

Nathalie Sapina, directrice d’Autisme Montérégie, a déclaré que ces dons étaient très importants pour l’association et qu‘ils contribueront notamment à initier encore plus de sensibilisation sur le terrain.