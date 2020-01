En 2020, la Société canadienne du sang aura besoin de plus de 100 000 nouveaux donneurs pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des patients.

Parce qu’ils sont des milliers à avoir besoin de sang pendant les Fêtes, la population est invitée à rejoindre la chaîne de vie du Canada en prenant rendez-vous pour aller donner du sang et aider à répondre aux besoins des patients.

Jusqu’au 5 janvier, la Société canadienne du sang a besoin de recueillir du sang pour pouvoir produire des plaquettes, un composant vital pour les personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie du sang. Or, la durée de conservation des plaquettes n’est que de sept jours et la collecte du sang sera affectée par les différents jours fériés à venir. Chaque don compte, car les besoins des patients restent bien réels pendant les Fêtes.

Crystal Nguyen fait partie des milliers de patients qui ont besoin de sang pendant les Fêtes. Après avoir appris, en 2011, qu’elle était atteinte d’une leucémie, Crystal a eu besoin de plusieurs mois de chimiothérapie et de plus d’une centaine de transfusions. Aujourd’hui, Crystal, qui souhaite devenir infirmière, est une fervente défenseure du don de sang.

« Mon traitement ne s’est pas arrêté pendant les Fêtes. Les donneurs de sang ont joué un rôle essentiel dans ma guérison. Je leur en suis vraiment reconnaissante et j’aimerais que toutes les personnes qui le peuvent aillent donner du sang, un cadeau essentiel et merveilleux, confie Crystal. »

Pour beaucoup, la période des Fêtes est synonyme de voyage et de festivités, mais pour les patients, les traitements continuent. Les besoins en sang sont constants.

« Beaucoup de gens, qui ont eu la même expérience que Crystal, savent que le don de sang peut sauver des vies, comme celle d’un accidenté de la route, d’une mère lors d’un accouchement difficile, ou encore d’une personne atteinte d’un cancer et nécessitant un traitement spécialisé à base de produits sanguins », explique Rick Prinzen, vice-président aux relations avec les donneurs et directeur général de la chaîne d’approvisionnement à la Société canadienne du sang.

« Tout ce que nous faisons pour les patients repose sur les donneurs. Ils sont vitaux à la chaîne de vie du Canada. En 2020, nous aurons besoin de plus de 100 000 nouveaux donneurs pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des patients. »

Faits saillants

• La fourniture des produits sanguins aux hôpitaux est une composante importante du système d’approvisionnement en sang. En 2019, grâce aux donneurs, la Société canadienne du sang a livré plus d’un million de produits sanguins aux 700 hôpitaux à travers le Canada.

• Les plaquettes peuvent être produites de deux façons : en effectuant des mélanges à partir de plaquettes extraites des dons de sang total – environ 80 % des plaquettes sont produites de cette façon – et en prélevant directement les plaquettes dans le sang à l’aide d’un procédé que l’on appelle l’aphérèse – cette méthode permet de recueillir une plus grande quantité de plaquettes par don, mais nécessite du matériel spécialisé dont toutes les collectes ne sont pas munies, ce qui la rend moins accessible.

• Il existe plusieurs façons de donner. En tant qu’organisme de bienfaisance agréé, la Société canadienne du sang accepte les dons en argent. Ils représentent une excellente option pour les personnes qui souhaitent maximiser leur don de sang ou de plaquettes, ou celles qui ne peuvent pas donner de sang, mais qui souhaitent soutenir la chaîne de vie du Canada.

Prendre rendez-vous pour faire un don n’a jamais été aussi facile : allez à sang.ca, téléchargez notre application mobile, DonDeSang, ou appelez au 1 866 JE DONNE (1-866-533-6663). Vous pouvez aussi vous présenter sans rendez-vous dans n’importe quel centre de donneurs.