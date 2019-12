Le service de transport vers la station de ski au Mont-Saint-Bruno est de retour

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce les dates de mise en service de la ligne 299 (SkiBus) pour la saison 2020. Les clients pourront avoir accès au Mont-Saint-Bruno dès le 4 janvier, et ce, jusqu’au 8 mars 2020.

En service les fins de semaine et les jours fériés dès 9 h, la ligne fera la navette du métro Longueuil – Université-de-Sherbrooke à la station Ski Saint-Bruno, avec un arrêt au parc national du Mont-Saint-Bruno. Le dernier départ s’effectuera de la station Ski Saint-Bruno à 22 h. Les amateurs de sports d’hiver auront accès à la ligne 299 avec tout titre du RTL ou au coût de 3,50 $.

Cette année encore, Ski Saint-Bruno offrira à la clientèle du SkiBus un rabais de 50 % sur le billet de ski à prix régulier de jour ou de soir tandis que la SÉPAQ offrira une réduction de 25 % sur la location d’équipement au parc national du Mont-Saint-Bruno. Rappelons que le droit d’entrée et la location d’équipement sont gratuits pour les enfants et adolescents de 17 ans et moins dans les différents parcs de la SÉPAQ.

« Nous sommes très heureux d’offrir à nos clients la possibilité d’avoir accès facilement et à faible coût à ce magnifique site récréotouristique de la région. Nous invitons les adeptes de nature, de ski alpin, de ski de fond ou de raquettes de monter à bord ! » a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Pour plus d’informations sur les horaires et le trajet de la navette, visitez notre site Web au www.rtl-longueuil.qc.ca/skibus.