Hausse de moins de 1 % du taux de taxes foncières à Contrecœur

La Ville de Contrecœur est en croissance sur bien des plans, notamment en ce qui concerne sa population puisqu’elle a fait un bond de 7,25 % (8 640 citoyens) par rapport au recensement précédent et, en 10 ans, celle-ci est passée de 6 000 à près de 9 000 habitants. Ce contexte est donc au cœur du plus récent budget présenté le 9 décembre dernier.

Le développement résidentiel est également en croissance de 2,5 % par rapport à l’an dernier, une situation qui est familière à Contrecœur car la progression de l’émission de permis résidentiels ne cesse de grimper. En 2014, 116 permis ont été accordés par la Ville et la valeur totale de ceux-ci dépassait 15,8 M$, une situation qui s’est reproduite dans des proportions similaires de 2015 à 2018. En 2019, Contrecœur a émis 112 permis qui se chiffraient à près de 17 M$.

Un tel contexte de croissance de la population s’est traduite à Contrecœur par un besoin pour plus de services municipaux, une mise aux normes des infrastructures d’eau potable et des eaux usées, en plus de nécessiter des investissements dans l’entretien et l’amélioration du réseau routier. Heureusement, la Ville a pu compter sur des revenus supplémentaires provenant de l’augmentation de sa richesse foncière.

Compte de taxes

Pour le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne évaluée à 251 766 $, il est à noter que le taux de la taxe foncière résidentielle est légèrement à la hausse et elle passe de 0,6100 $ à 0,6153 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020, soit une augmentation de 0,8%. Il devra aussi tenir compte d’une hausse de 6 $ par logement du tarif des matières résiduelles et de 40 $ pour les égouts. Quant au service pour l’eau potable, il demeure inchangé à 207 $. Au terme de cet exercice budgétaire, cela représente une hausse de 2,75 % en moyenne par rapport à l’année 2019, soit un montant de 59,35 $.

La hausse du tarif d’égout s’explique entre autres par une augmentation des dépenses reliées aux travaux majeurs d’agrandissement des installations d’assainissement des eaux usées. En ce qui concerne les citoyens qui n’ont pas le service d’égout, le compte de taxes global augmentera de 0,95 %.

En 2020, les taux de taxation commercial et industriel augmenteront de 2% pour se situer à 1,4872 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur commercial et à 1,5914 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur industriel. Il est à noter que le service de la dette est en hausse de 8,2 %, celui-ci passant de 3 058 244 $ en 2019 à 3 308 364 $ en 2020. Quant aux différentes quotes-parts imposées à la Municipalité (Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, MRC de Marguerite-D’Youville, Communauté métropolitaine de Montréal et transport collectif), elles atteignent 3 747 812 $.

24 M$ de projets en 2020

Le conseil municipal a également présenté le plan triennal des immobilisations 2020-2021-2020 qui prévoit des investissements de l’ordre de 43 M$ pour les trois prochaines années, dont 23 946 033 M$ seulement en 2020. Parmi les projets à l’agenda l’an prochain, on continuera la mise à niveau de plusieurs bâtiments municipaux après l’analyse complète des actifs de la Ville, on poursuivra les travaux d’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées, ainsi que ceux de la nouvelle réserve d’eau potable à l’usine de filtration.

On prévoit aussi, à l’été 2020, le début des travaux d’aménagement du parc François-De Sales-Gervais, un projet estimé à 2 M$ qui a pour objectif d’augmenter l’attractivité du centre-ville de Contrecœur et de rendre plus accessibles à ses citoyens les rives du fleuve Saint-Laurent. Il est à noter que ce projet a obtenu une subvention d’un million de dollars de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« En 2021-2022, explique la mairesse Maud Allaire, nos investissements concerneront certains dossiers déjà entamés, notamment le développement de la Zone industrialo-portuaire et du Pôle logistique régional, la construction d’une réserve d’eau potable, l’installation de réacteurs UV et d’un détecteur d’hydrocarbure à l’eau brute, des travaux dans les parcs Pierre-Eucher-Cormier et Barbe-Denys-de La Trinité, en plus de la poursuite par étape de notre plan d’intervention pour le remplacement de nos infrastructures ayant atteint la fin de leur durée de vie utile. »

« La construction ou le réaménagement de la caserne du Service de sécurité incendie est également un projet important à réaliser au cours des trois prochaines années. Tous ces projets permettront d’améliorer le niveau de vie de nos citoyens tout en favorisant un environnement plus sain et sécuritaire avec du transport actif et de nouveaux aménagements conviviaux et attrayants », a conclu Mme Allaire.