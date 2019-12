La magie de Noël rassemble plus de 18 000 personnes dans les rues de Sainte-Julie!

La 22e édition du traditionnel Défilé de nuit à Sainte-Julie a été encore une fois couronné de succès et, comme au pôle Nord, ça prend beaucoup de travail en coulisse de la part des petits lutins pour arriver à tout présenter ça en un soir! Cet événement unique, c’est trois mois de préparation; un comité de douze bénévoles dévoués pour la communauté; 1 800 heures pour la confection et la décoration des chars allégoriques; 350 figurants et participants sur un cortège qui s’étire sur un kilomètre de longueur; 7 200 pieds de tulle décorative; 19 000 lumières DEL et…des milliers et des milliers de sourires!

Un énorme merci au comité organisateur composé de son président, Sylvain Dubuc, et de Guy Grondin, Marie-Ève Bourdages, Lyna Perron, Yoann Dubuc, Roxanne Grondin ainsi que Frédérick Dubuc. Un grand merci également aux nombreux bénévoles, aux commanditaires, aux commerçants, aux participants, de même qu’aux employés municipaux qui ont contribué au succès de cette grande fête de Noël. Bon, maintenant, place au magasinage de dernière minute! (Mention de source : Catherine Laguë – Photographe pour la Ville de Sainte-Julie)