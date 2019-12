Budget participatif à Verchères : dévoilement du résultat

L’exercice du Budget participatif à Verchères est maintenant terminé. C’est le moment de dévoiler le projet qui a retenu l’attention des citoyens de Verchères.

Lors de la période de votation, plus de 400 personnes ont pu partager leur opinion sur les projets présentés et c’est le circuit d’entraînement extérieur qui a eu le plus grand nombre de votes. Ce sera donc au courant de l’année 2020 que nous verrons apparaître ce nouveau plateau sportif dans le parc des Pionniers tout près du terrain de volleyball.

La Municipalité tient à féliciter Cynthia Larose et Josianne Dubois les citoyennes porteuses de ce projet et remercie sincèrement Danièle Neveu et Françoise Crête pour la présentation du projet la Vieille caserne s’équipe ainsi que Caroline Laberge, Charles Trottier pour la proposition de la mise en place d’un jardin solidaire à Verchères.

« C’est lors d’exercices comme le Budget participatif que nous voyons à quel point les citoyens de Verchères sont impliqués dans leur communauté et souhaitent contribuer au bien-être de tous. Le Conseil municipal remercie tous les citoyens qui ont présenté un projet lors du processus et tous ceux et celles qui ont pris le temps de voter au courant des derniers mois », souligne Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.