L’excellence et la persévérance des nouveaux étudiants sont soulignées

Le conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy remettait, le 13 novembre dernier, treize bourses d’excellence à l’admission à autant de récipiendaires inscrits à un programme d’études collégiales (DEC) au Cégep de Sorel-Tracy.

Il s’agit d’étudiantes ou d’étudiants nouvellement admis à l’automne 2019 qui se sont distingués en obtenant les treize meilleures moyennes générales au niveau secondaire.

Ludovique Bender, Anabelle Massicotte, Léanne Lemieux, Justine Labrie, Dylan Rheault, école secondaire Fernand-Lefebvre; Anne-Sophie Hébert, Sarah-Maude Langevin, Collège Saint-Paul, Sabine Paquet, école secondaire le Carrefour ; Mégan Chicoine, Collège Saint-Bernard ; Gabrielle Brisebois, école secondaire De Mortagne; Britany Duclos, Collège Saint-Maurice ; Jeanne Leconte, école secondaire Polybel; et Marc-Alain Paradis, Polyvalente de Gaspé, école C.-E.-Pouliot, se sont vu remettre chacun une bourse d’une valeur de 500 $ par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

La directrice de la Fondation, Myriam Arpin, affirme que c’est de cette façon que la Fondation souhaite la bienvenue aux étudiants qui se sont surpassés à l’école secondaire et qui ont choisi de poursuivre leur parcours scolaire au Cégep de Sorel-Tracy. Elle ajoute que ces bourses sont aussi un bon moyen de valoriser l’excellence académique en plus de motiver les jeunes à se dépasser davantage pendant leurs années d’études au Collège. Au total, une valeur de 6 500 $ a été remise en bourses d’excellence lors de cette cérémonie grâce à la grande générosité des donateurs de la Fondation, provenant, en majorité, des entreprises de la région.

Pour voir les photos de la remise de bourses, il suffit de visiter la page Facebook du cégep. Félicitations à tous!