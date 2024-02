Une bourse pour le Julievillois Alexandre Jetté: sa persévérance est récompensée

Le programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo a offert 124 000 $ en bourses et services à 63 jeunes étudiants-athlètes talentueux le 16 février, dont une de 1 500 $ à Alexandre Jetté, qui fait sa marque en volleyball. Ces boursiers bénéficient en plus de services d’accompagnement contribuant à leurs réussites scolaire, sportive et humaine.



La cérémonie a eu lieu lors de la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire et le symbole est particulièrement approprié pour le Julievillois, car, il y a quatre ans, Alexandre Jetté ne pensait pas continuer les études après son secondaire. Aujourd’hui, à force de persévérer, il est en voie de compléter une technique en gestion de commerce au Collège Champlain à Saint-Lambert. Le jeune athlète de 20 ans a mentionné l’importance du sport et de ses coéquipiers dans sa vie, qui l’ont motivé à poursuivre ses études.



La directrice générale de la Fondation Aléo, Patricia Demers, a précisé que le programme Accès Nouvelle Génération a vu le jour en 2023 dans le but de soutenir de jeunes étudiants-athlètes prometteurs en les aidant à traverser certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau, telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique.



Elle a ajouté que, dès la première cohorte, l’étude d’impact réalisée à l’automne 2023 a notamment permis de constater que plus de 50 % des jeunes du programme ont joint une équipe du Québec et/ou ont obtenu une identification sportive (Espoir, Relève, Élite ou Excellence). Aussi, trois cas de raccrochage scolaire se sont concrétisés à la suite de l’utilisation des services d’accompagnement de la Fondation Aléo, alors que neuf autres jeunes ont pu poursuivre leurs parcours sportif et scolaire dans les divisions des plus hauts niveaux au collégial.



« Nous voulons spécifiquement faire une différence pour des jeunes étudiantes et étudiants-athlètes tout près de l’excellence, mais face à des défis, a expliqué Mme Demers. La haute marche vers l’étape suivante de leur parcours peut être montée et il est important pour nous de participer à cet élan. C’est une porte qui s’ouvre pour qu’ils et elles deviennent des leaders de leur famille, de leur équipe, de leur école, de leur communauté et de notre société. »