Le père Noël fait un arrêt remarqué à Saint-Amable et vous donne rendez-vous à Sainte-Julie le 7 décembre!

C’est fou comme le père Noël peut être à plein d’endroits différents en une seule journée, mais c’est un peu normal, car il a un pouvoir magique qui lui permet de livrer une tonne de cadeaux à travers le monde le seul soir de Noël!

Le 23 novembre dernier, le père Noël et la Fée des étoiles ont fait un arrêt remarqué à l’école secondaire François-Williams à Saint-Amable et, pour l’occasion, des centaines de jeunes accompagnés de leurs parents se sont fait prendre en photo, se sont amusés dans les jeux gonflables, ont ri avec les amuseurs publics, ont participé à l’atelier de confection de biscuits et celui de création de papiers d’emballage, etc.

Interviewé en exclusivité par le journal La Relève, le célèbre bonhomme rouge et blanc a donné rendez-vous à tous afin de prendre part au 22e défilé de nuit Noël de Sainte-Julie qui se tiendra le samedi 7 décembre. Celui-ci se mettra en branle dès 18 h près du Provigo pour terminer sa course au IGA aux alentours de 21 h.

Il a rappelé que, cette année, le défilé prend encore plus d’ampleur. Le village de Noël revient pour une deuxième année consécutive dans le stationnement de l’église située sur la rue Principale. Dès 14 h, les citoyens sont invités à venir profiter des activités offertes sur place : cuisine de rue, structures gonflables et feux de bois. Une vingtaine de commerçants vendront leurs produits dans les maisonnettes et un immense chapiteau chauffé sera à la disposition des visiteurs pour manger ou se réchauffer. Aussi, la place publique se transformera en soirée dansante avec « DJ »une fois le défilé passé.

Du côté du côté sud de l’autoroute 20, un espace d’amusement se tiendra sur le terrain du garage automobile près du Provigo, juste avant le départ. Les enfants pourront profiter des structures gonflables de 16 h à 20 h. « Plus de 20 00 personnes sont attendues alors ça va être gros-Ho!-Ho! », s’est esclaffé le père Noël avant de s’envoler pour faire d’autres heureux!