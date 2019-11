L’expo-cadeaux du Cercle de fermières, c’est plus que vous croyez!

Tricoter pour les autres et pour de bonnes causes

Plus de 500 personnes ont visité l’expo-cadeaux du Cercle de fermières de Boucherville qui s’est tenue les 15, 16 et 17 novembre derniers à la salle paroissiale Sainte-Famille. Pour les 13 exposantes, l’événement est une belle occasion de présenter le fruit de leur travail artisanal exécuté durant l’année et d’amasser des fonds destinés à des organismes caritatifs.

Les membres ont offert au public une multitude d’articles de tissage, de tricot, de couture, de broderie, et les ventes ont été bonnes, affirme la responsable des communications, Line Gauthier. En plus des kiosques des exposantes, le Cercle avait trois tables de produits à vendre. Les profits réalisés seront remis à la Fondation OLO qui offre des aliments (œufs, lait, légumes surgelés) à de futures mamans démunies, ainsi qu’à la Fondation Mira qui forme des chiens guides, pour les personnes aveugles, et des chiens d’assistance. Une autre partie des recettes servira à procurer de la laine à l’équipe de tricoteuses qui réalise des articles pour les gens dans le besoin.

Quelque 25 tricoteuses du Cercle de fermières fabriquent en effet des articles qui sont donnés à de bonnes œuvres. Elles tricotent de petits bonnets pour les nouveau-nés des Centres hospitaliers Pierre-Boucher et Charles-LeMoyne. Elles confectionnent des bas pour tenir au chaud les résidents du Centre d’accueil Jeanne-Crevier et fabriquent des prothèses mammaires en tricot pour les femmes ayant subi une mastectomie.

« Nos membres aiment tricoter et, tout en s’amusant, elles se sentent utiles », précise Mme Gauthier.