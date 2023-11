L’expo-cadeaux des fermières est de retour

Les artisanes du Cercle de fermières de Boucherville invitent le public à leur expo-cadeaux annuelle qui se tiendra les 24, 25, et 26 novembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Vous y trouverez des pièces uniques et originales, confectionnées à la main, telles que des articles de tricot, de tissage, de couture, de peinture, des bijoux et des objets de décoration.

C’est une occasion d’encourager des femmes dévouées à poursuivre leur mission, soit de transmettre le patrimoine culturel et artisanal, et aussi de venir en aide à plusieurs causes humanitaires.

L’entrée est libre.

Pour information : line.gau@hotmail.com