Lancement d’une certification pour les entreprises, organismes et institutions conviviales aux jeunes familles

Il y avait beaucoup de jeunes enfants présents le 18 novembre dernier lors du lancement de « Bienvenue aux familles », car c’est en pensant à eux qu’on a mis en place cette certification qui vise à reconnaître les efforts mis en œuvre par les commerces, les organismes et les institutions afin de bien accueillir les familles de la région.

Petits et grands étaient donc sur place au Carrefour familial de Sainte-Julie alors que les responsables de la Table enfance famille des Seigneuries, en collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la Ville de Boucherville, ont procédé à ce lancement devant plusieurs élus, entreprises, institutions et organismes communautaires du territoire.

Cet événement a eu lieu au cœur de la Grande semaine des tout-petits et on a expliqué à cette occasion que ce projet vise à faciliter l’accès aux commerces et entreprises pour les familles ayant de jeunes enfants par la reconnaissance et l’identification des établissements les plus conviviaux et à promouvoir une plus grande accessibilité auprès de tous les acteurs concernés.

« Ce projet est né d’un souhait d’implanter le programme ISO famille de 1, 2, 3 go! sur le territoire des Seigneuries, une idée lancée en 2015 par l’ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron », a précisé Marilou Fortier, directrice générale du Carrefour familial de Sainte-Julie. « Cependant, il faudra attendre en 2017 pour que le projet soit mis à l’ordre du jour de la Table enfance famille des Seigneuries. »

« Un comité de travail a donc travaillé pendant plus d’un an à l’élaboration de la certification » Bienvenue aux familles « . Plus de 140 familles du territoire ont d’ailleurs participé à un sondage afin de connaître les éléments favorables à leur accueil dans un établissement. Les critères du projet ont été définis à la suite de ce sondage. »

« Les entreprises, commerces et institutions reconnus seront facilement identifiables à l’aide d’un autocollant » Bienvenue aux familles » apposé sur leur vitrine. Les entreprises qui désirent obtenir la certification doivent répondre à différents critères dont l’accueil favorable aux mères qui allaitent, la facilité de déplacement dans les allées et à l’intérieur de l’établissement, la présence de tables à langer propres, l’accessibilité à des chaises hautes propres dans les restaurants, etc. », a-t-elle ajouté.

La responsable a souligné en terminant que les commerces, entreprises, établissements et institutions qui souhaitent en savoir davantage sur les critères de certification ou obtenir une reconnaissance peuvent écrire à bienvenueauxfamilles@gmail.com.

Quelques entreprises reconnues «Bienvenue aux familles»

– Au Gueuleton, Verchères

– Bambinerie de Boucherville

– Bibliothèque de Contrecoeur

– Bibliothèque de Varennes

– Bibliothèque municipale de Saint-Amable

– Bibliothèque municipale de Sainte-Julie

– Bulles et Pirouettes, Varennes

– Café #sansfiltre, Sainte-Julie

– Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, Boucherville

– Centre Multisport régional, Varennes

– Cineplex Odéon Boucherville

– CPE Matin-Soleil à Varennes

– La Boussole : Centre de ressources à la famille de Saint-Amable

– Le P’tit réveil, La P’tite Soirée, Varennes

– Maison de la famille Joli-Cœur, Contrecoeur

– Municipalité de Calixa-Lavallée

– Pizz Contrecoeur

– Provigo Le Marché Sophie Corbeil, Boucherville

– Second cup café & cie, Sainte-Julie

– Uniprix Isabelle Gourdes et Daniel Messier, Contrecoeur