Des articles font l’objet de rappels de Santé Canada

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie tient à informer la population que deux articles présentant des risques d’incendie font l’objet d’un rappel de Santé Canada.

Lampe frontale de nuit OnNight 410 de marques Geonaute et Kalenji

La batterie de certains modèles de lampe frontale de marques Geonaute et Kalenji est susceptible de surchauffer lors de la charge et de s’enflammer. Les produits affectés ont été vendus d’avril 2018 à septembre 2019.

Chargeurs portatifs porte-clés

Santé Canada a également diffusé un avis à propos de chargeurs portatifs porte-clés de la marque privée de Michaels Bead LandingMC qui peuvent être utilisés pour recharger un téléphone intelligent ou d’autres appareils électroniques. Seuls les chargeurs portatifs offerts en noir, crème, rose pâle et bleu iridescent sont visés par le présent rappel. La pile au lithium-ion des chargeurs peut surchauffer et prendre feu. Les produits rappelés ont été vendus de mars 2018 à août 2019.

Dans les deux cas, il est recommandé de cesser immédiatement d’utiliser les articles et de les retourner au magasin pour obtenir un remboursement complet.

Pour connaître les modèles concernés, il suffit de consulter le site Internet https://www.canada.ca/fr/services/sante/securite-produits.html