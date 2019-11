Budget participatif : prolongement de la période de dépôt des projets!

La période du dépôt de projets dans le cadre du premier budget participatif sur le territoire de Contrecœur est prolongée! Les citoyens, les organismes, les Centres de la petite enfance et les écoles peuvent encore déposer un projet qui pourrait se réaliser à Contrecœur jusqu’au 15 novembre prochain!

Votre projet doit s’adresser à toute la population, viser et répondre à des besoins communs et collectifs (pas l’intérêt privé). Il doit être réalisable sur le territoire de la Ville de Contrecœur, ne doit pas engager des frais d’exploitation récurrents aux dépens de la Ville ni exiger l’embauche de personnel. Le projet doit également respecter un budget se situant entre 0 $ et 50 000 $.

L’analyse des projets se fera en décembre et la population votera pour ceux sélectionnés en janvier prochain.

Le projet doit être envoyé, avant le 15 novembre 2019, à midi, par courriel au communications@ville.contrecoeur.qc.ca ou par la poste à la mairie au 5000, route Marie-Victorin à l’intention du service des communications.

Consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca sous l’onglet Ville/Budget et finances/Budget participatif 2020 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez également appeler au 450 587-5901, poste 232.