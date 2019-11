Projet de rénovation de l’école secondaire De Mortagne de 44 M$

Des élèves pourraient étudier dans des classes modulaires

L’école secondaire De Mortagne a besoin de beaucoup d’amour. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a identifié que des investissements d’environ 44 M$ seraient requis pour les dix prochaines années afin de la rénover.

Pour accélérer les travaux et permettre leur réalisation en continu, et non seulement durant les périodes estivales, le Conseil des commissaires a adressé une demande auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour aménager dix-huit classes modulaires sur le terrain de l’école.

Ces espaces temporaires permettront le déplacement ponctuel des élèves et du personnel afin de libérer des locaux dans l’école pour procéder aux travaux de réfection durant l’année scolaire.

Principaux travaux souhaités

– Réfection de toiture, du stationnement avant, de l’escalier extérieur

– Réfection de laboratoires et du local de musique

– Réfection de planchers, de plafonds et de blocs sanitaires

– Remplacement de fenestration, de portes intérieures et du revêtement extérieur

– Réfection de l’éclairage

– Remplacement de systèmes de ventilation, de panneaux électriques et de panneaux d’éclairage

– Ajout de climatisation

– Réfection du gymnase

– Réfection de la piste d’athlétisme et de la cour intérieure