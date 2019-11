Reconnaissance adressée au directeur général de Varennes Sébastien Roy

Soulignant les dix années d’élection de son équipe au conseil municipal lors de la séance publique du 4 novembre dernier, le maire Martin Damphousse a saisi l’occasion pour saluer le professionnalisme et l’excellent travail du directeur général de la Ville, Sébastien Roy, en poste depuis 2010.

« Après une période tumultueuse précédant notre arrivée, lors de laquelle quatre directeurs généraux se sont succédé, Sébastien a réussi à préserver une stabilité au sein de l’administration municipale. Tout en menant rigoureusement une multitude de projets avec les élus et les employés municipaux, il a joué un rôle de premier plan dans l’essor qu’a connu Varennes au cours des dernières années », a déclaré le maire Martin Damphousse, en ajoutant fièrement : « Nous avons évolué ensemble et, de plus en plus, nous formons un tandem redoutable! »

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion de villes et de métropoles, d’une maîtrise en science politique et d’un baccalauréat en science économique, Sébastien Roy cumule plusieurs réalisations depuis qu’il est en poste. Il a mis en place un modèle qui a permis de donner un élan au développement économique de la ville avec l’implantation du Novoparc et de la zone industrialo-portuaire. Il a aussi contribué à la gestion de projets d’envergure, tels que la bibliothèque nette-zéro, la mise à niveau des infrastructures et les nouveaux plateaux d’activités pour les familles.