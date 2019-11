20 000 personnes attendues au défilé de Noël de Sainte-Julie!

La petite neige qui est tombée le 7 novembre dernier rappelle que Noël approche lentement mais sûrement et le défilé de nuit de Sainte-Julie est l’une de ses traditions les plus courues dans la région. Au fil des ans, l’événement familial attire entre 10 000 et 12 000 spectateurs pour l’occasion, mais l’arrivée d’une nouvelle organisation sous la présidence de Sylvain Dubuc, jumelée à plusieurs nouveautés, a fait bondir l’achalandage à un niveau record de 16 000 personnes l’an passé! Mais – attachez bien le père Noël avec ses bretelles – cette année, le comité organisateur a bon espoir de rassembler pas moins de 20 000 personnes le samedi 7 décembre prochain.

L’édition 2018 a été un franc succès et ses responsables ont reçu énormément de commentaires positifs après sa tenue. Et voilà que la 22e édition s’annonce encore plus festive! Le village de Noël revient pour une deuxième année consécutive dans le stationnement de l’église de Sainte-Julie située sur la rue Principale.

Les Julievillois et les citoyens des municipalités voisines sont donc invités, dès 14 h, à venir profiter des activités offertes puisqu’il y aura des structures gonflables et feux de bois, alors que cinq camions de cuisine de rue (« food truck ») seront sur place. Aussi, une vingtaine de commerçants vendront leurs produits dans les maisonnettes et un immense chapiteau chauffé sera à la disposition des visiteurs pour manger ou se réchauffer. Comme l’an passé, la place publique près de l’église se transformera en soirée dansante avec musique du DJ invité, une fois le défilé passé.

Encore plus cette année!

En conférence de presse, Sylvain Dubuc a fait part d’une nouveauté du côté sud de l’autoroute 20, soit un espace d’amusement aménagé sur le terrain du garage automobile Napa Station-service Sylvain Charron. De 16 h à 20 h, les enfants pourront s’amuser dans les structures gonflables, c’est-à-dire avant le départ du défilé prévu vers 18 h. Ou après le départ! Ou les deux!

Parmi les nouveautés au programme, notons que le comité organisateur a décidé de remplacer toutes les lumières énergivores des chars allégoriques par des lumières DEL afin d’illuminer le parcours de mille feux, tout en réduisant la quantité d’énergie consommée.

Une autre nouveauté qui fera jaser, ce sera l’arbre de Noël « inversé » de la Maison de l’entraide, un sapin qui aura vraiment la tête en bas et qui sera orné de boules décoratives bien spéciales. À l’intérieur de celles-ci, les personnes généreuses seront invitées à donner un cadeau ou faire un don à l’une des familles ou des personnes qui ont besoin d’un petit coup de main de plus durant le temps des Fêtes. « Quelle belle idée! C’est aussi ça l’esprit de Noël; l’entraide! », a lancé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, alors que la directrice de l’organisme, Nathalie Garand, expliquait son projet.

Ce qui ne change pas par contre, c’est que le défilé se mettra en branle dès 18 h près du Provigo pour terminer sa course au IGA aux alentours de 21 h. Le trajet de quatre kilomètres de longueur sera animé par des chars allégoriques, des mascottes, des danseurs, des lumières et de la musique.

Avis aux jeunes, les populaires Chase et Marcus de la série Pat Patrouille auront leur propre char allégorique. Aussi, l’an dernier, il y avait quelques alpagas qui ont fait le parcours et ils ont fait sensation. Cette fois, il y en aura 30 répartis en deux groupes qui déambuleront dans les rues de Sainte-Julie.

« Je tiens à remercier la Ville de Sainte-Julie ainsi que tous les partenaires, commerçants et bénévoles qui s’impliquent dans ce projet, avec une mention spéciale au Centre du Camion Lussier qui offre une aide inestimable pour la réalisation de tous les chars allégoriques », a conclu M. Dubuc qui invite tout un chacun à se passer le mot!

Avis aux automobilistes

La place publique sera complètement fermée après le passage du défilé. Des voies de contournement seront annoncées sur des panneaux afin de guider les automobilistes et d’assurer la sécurité de tous. De plus, les citoyens sont appelés à ne pas se stationner sur le parcours afin de permettre le déplacement rapide, fluide et sécuritaire du convoi de chars et d’animation. Les voies fermées sont affichées sur le parcours, disponible sur le site Web, au defiledenoel.com.