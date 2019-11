Léger surplus enregistré à la Commission scolaire Marie-Victorin en 2018-20019

L’année scolaire 2018-2019 s’est terminée avec un surplus de 603 891 $ à la Commission scolaire Marie-Victorin. Le Conseil des commissaires de la CSMV a déposé les états financiers de la dernière année lors de sa séance extraordinaire tenue le 29 octobre. Les revenus se sont élevés à 462 449 392 $ tandis que les dépenses ont atteint 461 845 501 $, ce qui correspond à un équilibre budgétaire.

« Je suis extrêmement fière du travail accompli par l’ensemble des personnes engagées dans la gestion de l’organisation, qui réalisent au quotidien de petits miracles pour la réussite des élèves dans un contexte où nos besoins sont en croissance et nos ressources financières limitées », a soutenu la présidente de la CSMV, Carole Lavallée, réjouie de ces résultats.

Pendant la dernière année, la CSMV a investi près de 40 millions de dollars dans des projets de construction et d’acquisition d’écoles et de bâtiments voués aux services des élèves. Des investissements de 3,5 M $ ont servi à réaménager des cours d’école et à améliorer des terrains. Par ailleurs, la CSMV précise que plus de 80 % du budget est affecté directement aux services aux élèves. Cela représente plus de 378 M $.

Au chapitre de la clientèle, la commission scolaire connaît une croissance une fois de plus. Au 30 septembre dernier, plus de 1750 nouveaux élèves y étaient inscrits. « Il est important de rappeler qu’une large part des élèves ainsi accueillis sont issus de l’immigration et que les services en lien avec leurs besoins doivent aussi être prévus. Ces besoins additionnels se conjuguent aussi avec une pénurie de personnel qui apporte également son lot de défis. Ces défis, le Conseil des commissaires les fait siens et c’est avec un enthousiasme et un sens de l’engagement sans cesse renouvelés que nous entendons travailler avec toutes les parties prenantes qui ont la réussite des élèves à cœur et qui souhaitent assurer, avec nous, le développement de leur plein potentiel », ajoute Mme Lavallée.

Pour l’année scolaire 2018-2019, les activités administratives ont représenté 3,93 % des dépenses au budget.