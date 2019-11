Le Théâtre des petits et des grands présente Plastique à l’École secondaire De Mortagne

Le 17 novembre prochain, le Théâtre des petits et des grands présentera « Plastique », un spectacle pour les enfants âgés de 5 ans et plus.

Dans un monde de sacs en plastique naissent des créatures drôles et colorées qui se transforment à volonté! Elles se remplissent, se vident, volent et s’ennuient… Petit à petit, elles nous dévoilent leur nature : naïves et drôles, elles nous ressemblent peut-être un peu.

Billetterie en ligne

boucherville.ca/billetterie

Info billetterie : 450 449-8104

Billets | Adulte : 10 $ | Enfant : 6 $

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Tous les coûts incluent les taxes. Les billets ne sont pas remboursables à moins d’annulation par la Ville de Boucherville.

Plastique | 5 ans et plus

Dimanche 17 novembre – 13 h 30

Théâtre de marionnettes et musique | Puzzle théâtre

Nouveau lieu

Auditorium – École secondaire De Mortagne

955, boulevard de Montarville, Boucherville

Un rendez-vous familial en arts de la scène! Émerveillez vos tout-petits!

Découvrez notre programmation variée et empreinte d’une magie qui saura enchanter les petits comme les grands. Pour les plus curieux, nous vous invitons à consulter sur notre site Web, les outils d’accompagnement offerts pour chacune des pièces de théâtre de la saison.

Nous vous encourageons à amorcer une discussion sur le spectacle auquel vous assisterez afin de préparer les enfants à leur sortie au théâtre et d’éveiller leur curiosité. La capacité des jeunes à s’émerveiller et nous surprendre est extraordinaire, ainsi à travers les activités et les pistes de réflexion suggérées, ils pourront avec vous se questionner sur divers thèmes, avant ou après la représentation.

Pour consulter le synopsis de chacune des pièces de théâtre présentées, rendez vous au boucherville.ca/theatre.