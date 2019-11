Diminution de 11% de moins de doses de vaccin contre la grippe administrées en Montérégie

Le nombre de doses de vaccin contre la grippe administrées sur le territoire de la Montérégie est passé de 237 511 à 210 984 au cours de la dernière année. Il s’agit en somme d’une baisse de 11% comparativement à l’année précédente. Tel est le bilan 2018-19 de la campagne de vaccination dévoilé par la Direction de santé publique de la Montérégie dans son récent bulletin d’information Sentinelle.

Selon les statistiques relevées, la moitié des doses de vaccin ont été administrées en CISSS; 18% l’ont été dans des cliniques médicales, 22% dans des pharmacies et 9,5% ailleurs, entre autres dans les résidences réservées aux personnes âgées.

Autre donnée, 43% des personnes ayant reçu ce vaccin sont atteintes de maladies chroniques. Priorité a été accordée à ce bassin de la population en raison de leur risque plus élevé d’hospitalisation et de décès. La même approche sera répétée en 2019-2020. Par ailleurs, la couverture vaccinale des résidents en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) a diminué depuis quatre ans. En 2018-2019, elle s’est élevée à 72%.

Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé le 1er novembre. Au Québec, seuls les vaccins injectables sont offerts.