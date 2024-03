Éclipse: la Santé publique appelle à la vigilance

L’éclipse solaire prévue le 8 avril prochain touchera directement la population de la Montérégie, dont le territoire sera mis à l’ombre durant ce phénomène astronomique rare entre 14 h 14 et 16 h 38 approximativement. La Direction de santé publique de la Montérégie rappelle que la vigilance est de mise durant cette période.



Dans un communiqué, la DSP émet diverses recommandations pour observer ce phénomène en toute sécurité car l’observation directe du soleil peut occasionner des dommages à l’œil, même avec une protection solaire classique comme des lunettes de soleil.

En fait, ce risque est accru en période d’éclipse en raison de la baisse de la luminosité du soleil qui diminue le réflexe de protection des yeux. «Regarder une éclipse solaire, même pour quelques secondes, peut avoir des effets néfastes pouvant aller jusqu’à une diminution de la vue potentiellement irréversible», prévient-on.



Voici donc quelques options sécuritaires et peu coûteuses pour observer l’éclipse solaire :



1. En fabriquant une boite à éclipses solaires qui permet d’observer une petite image du soleil à travers une boite fermée. L’Agence spatiale canadienne propose un tutoriel de confection : https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/activites/experiences-amusantes/projecteur-eclipse.asp ;

2. En visionnant l’éclipse en ligne, comme la projection réalisée par l’Astrolab du Parc national du Mont‐Mégantic : https://www.eclipsequebec.ca/eclipse-8-avril-2024/;



3. En participant à un rassemblement supervisé, comme l’événement organisé au parc Jean-Drapeau par le Planétarium et celui du Centre des sciences de Montréal ; voire des événements organisés en milieu scolaire avec supervision.



4. En se procurant des lunettes pour éclipses solaires ISO 12312‐2 d’un fournisseur fiable, c’est-à-dire directement du fabricant ou d’un distributeur reconnu. Une attention particulière doit être prise au moment de mettre ou de retirer les lunettes pour ne pas observer le soleil accidentellement lors des transitions.



La Direction de la Santé publique rappelleque les lunettes de soleil, même celles de bonne qualité dont la teinte est très foncée, ne constituent pas une protection suffisante dans ce contexte. Il faut également éviter d’observer ou de photographier l’éclipse à travers une lentille telle qu’un cellulaire, des jumelles ou un télescope. La supervision des enfants et des personnes non autonomes est conseillée pendant l’éclipse.



Les informations à propos des mesures de sécurité à prendre pendant l’éclipse solaire sont disponibles en ligne : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/quoi-faire-avant-pendant-apres-urgence-sinistre/se-preparer-eclipse-totale-8-avril-2024-quebec