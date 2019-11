Varennes et Atmosphäre obtiennent le prix Otium pour le PumpTrack du parc de la Commune

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), qui célébrait la 16e cérémonie annuelle de ses prix Excellence le 3 octobre dernier, a décerné à la Ville de Varennes et à la firme Atmosphäre le trophée Otium/catégorie soutien à l’innovation et au développement pour l’installation du premier « PumpTrack modulaire » de nouvelle génération au Québec. Le maire Martin Damphousse et les représentantes des Services récréatifs et communautaires de la Ville étaient présents pour recevoir le prix.

Rappelons que le PumpTrack est un parcours fermé présentant une succession de bosses et de virages relevés pour vélos, trottinettes, planches à roulettes, patins à roues alignées et aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Les usagers utilisent les reliefs du terrain, l’action de leurs bras et de leurs jambes pour entrainer des mouvements.

Le prix d’excellence Otium sert à faire la promotion du loisir municipal et à reconnaître les meilleures initiatives. L’AQLM souligne ainsi les réalisations des municipalités, de villes et des arrondissements tout en soutenant le développement du savoir-faire dans ce domaine. Enfin, le programme de reconnaissance met l’accent sur le travail novateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal.

Voici le lien vidéo pour voir les usagers en action sur le PumpTrack de Varennes: https://www.youtube.com/watch?v=ItAUJBDo_iQ