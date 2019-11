Un nouveau départ pour La boussole : Centre de ressources à la famille!

Il y avait beaucoup de soleil et de sourires lors de l’inauguration officielle du nouveau local de La boussole : Centre de ressources à la famille qui est désormais situé au 404, rue Alain à Saint-Amable. Le plus grand sourire qui l’on remarquait le 26 octobre dernier était celui d’Isabelle Dupuis, directrice générale, parce que l’organisme a failli fermer ses portes en cours de route et voilà que ses responsables célèbrent ses 10 ans d’existence et qu’on a déménagé dans un endroit plus spacieux et lumineux!

Pour l’occasion, plusieurs activités gratuites ont été offertes pour les familles du territoire : spectacles et structures gonflables, maquillage pour les enfants, décoration de mini-citrouilles, atelier de yoga parents et enfants, boissons ainsi que collations.

Il s’agit du deuxième déménagement en deux ans pour l’organisme qui s’est vu dans l’obligation d’être relocalisé en raison de l’acquisition de l’immeuble dans lequel il avait élu domicile en 2017 par la Municipalité de Saint-Amable. Les responsables de La boussole n’ont toutefois pas perdu le nord, car l’équipe a retroussé ses manches et en a profité pour innover davantage, se réinventer et offrir encore plus aux familles de la région.

Parmi les services offerts, on compte notamment la Halte-garderie – service de répit aux parents, le soutien offert par Premiers Pas (0 à 5 ans) et Pas à Pas (6 à 12 ans), de l’accueil et des références, ainsi que du soutien à domicile. De plus, le stationnement du 404, rue Alain rend l’offre encore plus accessible comparativement à l’ancien local.

Les demandes d’aide augmentent

Il y a un réel besoin pour cette offre de service, explique Isabelle Dupuis puisque d’année en année, les demandes d’aide augmentent malgré les ressources humaines et financières précaires. Heureusement, ajoute-t-elle, La Boussole peut compter sur un réseau de partenaires solidaires, dont entre autres, la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville, la Municipalité de Saint-Amable, Me Martine Perrault du cabinet Atchison Perrault avocats, la Table enfance et famille des Seigneuries ainsi que la librairie Les trésors du futur pour la création d’un centre de documentation à l’intention des familles.

« À La Boussole, ce sont des dizaines de demandes qui arrivent chaque semaine. Notre mission est d’accueillir, accompagner, soutenir et mettre en relation les familles et parents d’enfants de 0 à 18 ans, plus spécifiquement les familles isolées et en situation de vulnérabilité du territoire du CLSC des Seigneuries, en leur offrant des services adaptés à leurs besoins », explique la directrice générale.

« Plus encore, La boussole aspire à devenir une référence pour toutes les familles du territoire, qu’elles soient en situation de vulnérabilité ou non. Nous ne pouvons toutefois pas faire fi des enjeux financiers reliés au milieu communautaire et de l’impact que ceux-ci ont sur les ressources humaines. »

« La Boussole tend la main aux entreprises qui désirent développer leur culture philanthropique et faire une différence dans la communauté en appuyant un organisme qui vient en aide à de nombreuses familles depuis maintenant dix ans. Et nous sommes aussi à la recherche constante de bénévoles pour son service de soutien à domicile. »

Et c’est avec un autre large sourire qu’Isabelle Dupuis, en compagnie de la présidente du conseil d’administration, Geneviève Carle, et de Karianne Fontaine, intervenante de milieu pour les familles, regarde les gens participer avec enthousiasme. Elle a quatre enfants et elle sait que les organismes comme le leur peuvent faire une belle différence pour les jeunes et leurs parents!

Avis aux bénévoles et aux entreprises

Pour de l’information sur les services offerts, le programme d’activités, les opportunités de bénévolat ou pour faire un don, vous n’avez qu’à composer le 514 929-2732.

crflaboussole@gmail.com

www.crflaboussole.com

La Boussole : Centre de ressources à la famille travaille en concertation avec les intervenants du territoire et en partenariat avec les organismes existants. L’organisme est donc une référence pour toutes questions liées à la famille, que ce soit de la part d’une famille à la recherche d’un service ou d’un partenaire du milieu scolaire, communautaire ou municipal.