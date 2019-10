Pas de problème de plomb dans l’eau à Verchères

La Municipalité de Verchères tient à informer ses citoyens qu’elle ne figure pas dans la liste des villes et municipalités ayant des problèmes avec le plomb dans l’eau potable.

Depuis de nombreuses années, nous avons fait des analyses de la présence de plomb dans tous les secteurs de notre territoire et l’ensemble des résultats respectent les normes du Ministère de l’Environnement du Québec et de santé Canada.

La Municipalité de Verchères est consciente de l’importance d’avoir une eau potable de qualité et prend les moyens nécessaires pour maintenir de haut standard pour la bonne santé de tous.