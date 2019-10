Fête Halloween Verchères : une troisième édition épeurante, amusante et… écoresponsable!

L’Halloween approche à grands pas…de sorcières, de loups-garous et de nains géants (ben oui ça existe des nains géants! Il ne sont pas très rares il faut dire!) Évidemment, en vue du 31 octobre, il y a plein de gens qui ont préparé des mises en scène amusantes qui font aussi doucement frissonner! Mais le secteur qui attire le plus d’attentions et de visiteurs en cette journée très spéciale, c’est celui où se tiendra la Fête Halloween Verchères (FHV), qui en est à sa troisième effrayante édition!

Pour l’occasion, les familles sont donc invitées à venir vivre une expérience festive gratuite sur la rue Duffilly qui sera fermée à la circulation automobile dès 17 h 30 et ce jusqu’à la fermeture du site à 20 h 30. C’est une fois de plus un comité de citoyens qui est derrière l’organisation de l’événement, en collaboration avec Rues Principales Verchères et la Municipalité de Verchères.

Au programme des plus chargés, il y aura animation de cirque par Les Foutoukours; divers personnages costumés; le DJ Pierre de Lux; le groupe musical Echo’s Blues Band; le Magicien J; la conteuse Suzanne Gaudreault; le jeu d’évasion Hansel & Gretel en deux versions, soit pour les petits et les grands; la grange hantée du 117; la passerelle hantée; le coin gourmand Marché Métro Verchères (hot-dogs à 1$); le frisson glacé Coaticook; la camionnette Tim Hortons; le Chef Boucane qui offrira une dégustation de saucisses; une chasse aux fantômes; un cahier d’activités; des jeux d’adresse où les participants pourront gagner des prix; une zone créativité pour confectionner un masque de la fête des morts; des sculptures de citrouilles et différents kiosques où seront distribués divers items et bien plus.

Écoresponsable!

Soyez sanglants, terrifiants ou tout simplement craquants parce qu’il y aura un concours de déguisement pour les petits et les grands. Les participants devront se faire prendre en photo à la zone concours Pierre de Lux lors de l’événement. Deux catégories sont proposées, soit Enfants – 16 ans et moins et Adultes – 17 ans et plus. Les organisateurs rappellent que les votes pour déterminer les gagnants se feront dès le lendemain de l’événement par le biais de leur page Facebook@fhv2019.

Mais vous savez ce qui fait vraiment peur le jour de l’Halloween? C’est quand il y a plein de déchets après! Heureusement, la FHV sera un événement écoresponsable, c’est-à-dire qu’aucune bouteille d’eau ne sera distribuée cette année sur le site. Les visiteurs sont invités à apporter leurs propres breuvages. De plus, des bacs pour le compost et le recyclage seront mis à la disposition des participants pour les déchets générés lors de la soirée.

Les organisateurs ajoutent que les décors sont faits de matières recyclables et/ou recyclées et le comité encourage fortement la population à faire de même. Les hot-dogs et autres items de nourriture seront fournis dans des contenants en grande partie compostables ou recyclables.

Et sur ce, bons frissons!

La population est invitée à se rendre à pied afin de limiter la circulation de véhicules automobiles et assurer une sécurité optimale pour tous. Une navette en mini-bus, offerte par le Club St-Luc, est également prévue de 17 h 30 à 20 h 30. Cette navette parcourra la rue Duvernay à partir du coin des rues Dansereau et Duvernay et se rendra jusqu’à l’intersection de la rue Messier et Duvernay (débarcadère), à deux pas de la rue Dufilly. L’embarcadère pour les participants désirant quitter les lieux sera à l’intersection des rues Duvernay et Guyon. Le plan du trajet est disponible sur le site de l’événement. Le Centre communautaire de Verchères met son stationnement à la disposition des automobilistes afin qu’ils puissent profiter de la navette. La prudence est également de mise pour tout véhicule s’approchant de la zone de la fête. La présence des pompiers de Verchères pour contrôler la circulation automobile aux abords du site contribuera cette année à la sécurité des participants à l’événement.