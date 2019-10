25e collecte de sang du Carrefour des aînés et de la Caisse Desjardins des Patriotes – Le président d’honneur Pierre Toupin fait son 175e don

Durant les années ’80, Pierre Toupin a participé pour la première fois avec des collègues à une clinique de sang qui se tenait près de son lieu de travail. Comme dit l’expression, il a eu la piqûre … Trente-six ans plus tard, il vient de faire son 175e don, cette fois à la 25e collecte de sang du Carrefour des aînés et de la Caisse Desjardins des Patriotes. Les responsables de cette organisation l’ont nommé à juste raison président d’honneur de cette collecte. D’ailleurs, la journée a remporté un grand succès puisqu’elle a permis de recueillir 128 prélèvements, ce qui représente 25% de plus que l’objectif fixé au départ.

Pour M. Toupin, donner du sang demeure un geste qui aide à sauver des vies. « Ça fait 36 ans que je fais ça; je vois cela comme une discipline de vie. Au début, je faisais des dons aux 90 jours mais depuis une quinzaine d’années, je participe aux cliniques à des intervalles de 56 jours. Je me dit que je suis en santé et je peux me permettre de le faire », relate-t-il. Ce membre du Carrefour des aînés entend d’ailleurs continuer de répéter ce geste à l’avenir. Il encourage les jeunes personnes à en faire autant, lui qui est septuagénaire.

Chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, explique Hélène Laprade, une porte-parole d’Héma-Québec. « Nous tenons à remercier M. Toupin pour sa très grande générosité et l’équipe du Carrefour des Aînés de même que celle de la Caisse Desjardins des Patriotes pour la fantastique organisation de cette journée », a-t-elle mentionné. Des remerciements s’adressent aussi à toutes les personnes qui se sont déplacées pour faire un don de sang. Rappelons que chaque année au Québec, c’est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins.