Soirée bénéfice: avis important aux amis de la Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve

Le samedi 26 octobre prochain aura lieu la soirée bénéfice annuelle à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve (8749 Marie-Victorin, Contrecoeur).

Après la messe de 17h présidée par l’abbé Mario Desrosiers, curé; à 18h souper quatre services (poulet farci aux asperges et emmental) par le buffet Mathieu Doré; suivi de l’ENCAN CHINOIS dont deux séjours en montagne incluant la possibilité de pêcher d’une valeur de plus 1000$ chacun, bar disponible, danse et nombreux prix de présence. Du plaisir pour toutes et tous.

Coût : 35$ par personne, 15$ enfant (6 à 11 ans), gratuit (0 à 5 ans)

Sur demande, un reçu de 18$ pour fins d’impôt sera émis par adulte.

Pour obtenir des billets ou faire un don, communiquez avec l’une des personnes suivantes :

Louise Auclair : 450-746-0392 ou 514-583-1364 (cell)

Diane Savoie : 450-742-8046 et Cindy DeChamplain :

450-881-7879