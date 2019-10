Des gestes concrets pour l’environnement dans la campagne du candidat conservateur Mathieu Daviault

Dans un souci constant de faire sa part pour l’environnement, Mathieu Daviault, candidat pour le Parti conservateur dans la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, poursuit sa campagne électorale du bon pied en affichant une campagne carboneutre.

« Je veux compenser l’empreinte carbone de ma campagne électorale et prendre un virage vert et écoresponsable. Pour moi, une campagne carboneutre était un incontournable et je voulais aussi encourager cette jeune entreprise spécialisée en consultation environnementale », déclare Mathieu Daviault.

Dans les prochains jours, Mathieu et son équipe distribueront aussi plusieurs centaines de sacs réutilisables aux citoyens de son comté. Il se fait une priorité de créer un avenir plus vert pour toutes les familles de sa région.